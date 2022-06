Marcelo saluta il Real tra le lacrime: "Vado via a testa alta. Ma non è un addio"

dopo 16 anni

Il brasiliano lascia i merengues dopo 16 anni e 25 trofei vinti: "È stata un'avventura meravigliosa"

Le parole di addio di Marcelo al Real Madrid dopo 16 anni e 25 titoli vinti sono rotte dalle lacrime. "È stata un'avventura meravigliosa. Oggi vado via da qui da giocatore che ha vinto il maggior numero di titoli nella storia della migliore squadra del mondo", ha detto il difensore brasiliano nella conferenza stampa dei saluti al fianco del presidente dei merengues Florentino Perez. "Dico grazie ai compagni, agli allenatori e alle persone che lavorano dietro le quinte e fanno il lavoro sporco. Un grazie speciale va a Raul, che mi ha aiutato tanto, è stato il mio esempio. Vado via di qui a testa alta. Non è un addio". © Getty Images

"Quando ho lasciato il Brasile avevo in mente di giocare in una grande squadra e giocare in Champions League, quando ho firmato per il Real nella mia testa pensavo di poter raggiungere il massimo e ora lascio da giocatore con più titoli della sua storia - ha detto ancoraemozionatissimo - Noi ci dedichiamo solo al calcio, ma voglio sottolineare che per poterlo fare ci sono persone dietro di noi e l'ho imparato al Real Madrid. Voglio ringraziare il Real per tutto questo. MI sono svegliato tutti i giorni della mia vita con la gioia di essere nel miglior club del mondo.I miei figli hanno visto che ho giocato nel miglior club del mondo"."Sei una leggenda, un giocatore irripetibile".