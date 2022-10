Manchester United: Ronaldo torna ad allenarsi con la prima squadra

MANCHESTER UNITED

CR7 ha fatto pace con Ten Hag dopo essere stato messo fuori rosa per essersi rifiutato di entrare nel finale con il Tottenham

Man United, CR7 torna ad allenarsi con la prima squadra

















© manchester united 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In casa Manchester United rientra il caso Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è tornato ad allenarsi con la prima squadra dopo aver seppellito l'ascia di guerra con l'allenatore Ten Hag. CR7 ha preso parte alla sessione con i suoi compagni a Carrington martedì mattina e ora è in lizza per giocare contro lo sceriffo Tiraspol in Europa League all'Old Trafford giovedì sera. Ronaldo, finito fuori rosa e assente contro il Chelsea, è stato costretto ad allenarsi da solo ed è stato anche multato per essersi rifiutato di entrare nel finale contro il Tottenham e per aver lasciato la panchina prima del fischio finale.

Torna il sereno (almeno per ora) tra Ronaldo e Ten Hag, il cui rapporto burrascoso ha toccato il fondo settimana scorsa, con il plateale gesto di CR7 nel finale del match con il Tottenham. Oggi i due si ritrovati al centro di allenamento, il portoghese presumibilmente si è scusato e il tutto è rientrato per il bene supremo della squadra.

Più che una pace, la vicenda ha i contorni di una tregua. Quel che è certo è che Ronaldo a gennaio farà di tutto per cambiare aria con il manager olandese che non si opporrà alla cessione. Il problema è che, al momento, non ci sono offerte per il 37enne fuoriclasse se non da campionati esotici, ipotesi che non stuzzicano più di tanto il re della Champions League.

