Manchester United: Ronaldo non convocato per il Chelsea. E' fuori rosa

AI FERRI CORTI

Il club ufficializza l'esclusione dopo il plateale gesto di aver imboccato la strada dello spogliatoio prima del 90'

© Getty Images Nuovo caso Cristiano Ronaldo al Manchester United. Che rovina la festa per la vittoria sul Tottenham di Antonio Conte in Premier League e la conquista del quinto posto in classifica. CR7 è rimasto a fare da spettatore in panchina per tutta la partita e ha preso la via degli spogliatoi prima del fischio finale. Secondo il Daily Mail, il portoghese si sarebbe rifiutato di entrare nei minuti finali. Pugno duro del club inglese, che ha annunciato la sua assenza per la sfida con il Chelsea. Secondo alcuni media inglesi, Ronaldo sarebbe stato messo fuori rosa e non si allenerà con il gruppo della prima squadra.

Vedi anche Calcio estero Cristiano Ronaldo, rottura definitiva con lo United: via a gennaio "Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione per quella partita" si legge nello scarno comunico del Manchester United.

A questo punto il matrimonio tra il portoghese e lo United è ormai giunto al capolinea e a gennaio il suo addio appare ormai certo. Impossibile ormai ricucire lo strappo con il manager Ten Hag, con il quale non è mai sbocciato l'amore. Ora, però, Ronaldo ha rotto con l'intero ambiente e anche i tifosi gli hanno voltato le spalle e chiedono a gran voce la sua cessione per il bene della squadra e per rispetto della gloriosa maglia dei Red Devils.



Se davvero la punizione dovesse andare oltre alla sfida col Chelsea come ipotizzato da diversi media britannici, sarebbero problemi anche per il Portogallo in vista dei Mondiali. In che condizione arriverebbe il calciatore se per un mese non dovesse mai scendere in campo?