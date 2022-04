Manchester United, Maguire minacciato: "Abbiamo messo una bomba in casa tua"

alta tensione

I Red Devils aspramente contestati dai tifosi per i risultati in Premier. Sono in corso le ricerche nella casa del capitano

Ore di paura per il capitano del Manchester United Harry Maguire. Il difensore della nazionale ha ricevuto una mail minatoria, parsa subito molto seria, nella quale era chiaramente scritto che un ordigno esplosivo era stato messo nella sua casa, nella quale convive con la compagna Fern Hawkins e le due figlie. Vista la gravità delle minacce la polizia è stata avvisata e si è recata sul posto con l'unità cinofila. In queste ore sono in corso le ricerche di materiale esplosivo. Getty Images

Il giocatori del Manchester Utd sono stati travolti dall'ondata di malcontento dei tifosi per i pessimi risultati raggiunti in Premier. Dopo il 4-0 subito ad Anfield la tensione è tracimata, arrivando a culminare in questo episodio increscioso. I Red Devils hanno fatto sapere che il difensore "continuerà la sua preparazione per il prossimo match di campionato" e che "non verranno forniti ulteriori dettagli sulla vicenda".

