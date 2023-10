Manchester United, furia Ten Hag dopo il derby perso: giocatori obbligati ad ascoltare la festa del City

INGHILTERRA

Il tecnico olandese ha annullato il giorno di riposo della squadra dopo le cinque sconfitte nelle prime 10 giornate di Premier

Il derby di Manchester perso malamente in casa dallo United contro il City di Guardiola (0-3) continua a lasciare strascichi nel nord dell'Inghilterra. L'ottavo posto in Premier League non aiuta a mantenere la serenità a quelle latitudini, ma il modo in cui la sconfitta nella stracittadina è scaturita ha fatto infuriare i tifosi e il tecnico dei Red Devils. Erik Ten Hag non ha digerito il dominio dei Citizens in campo e la prestazione dei propri giocatori ai quali ha riservato una insolita punizione.

Secondo quanto riportato dal The Sun, la furia dell'allenatore è arrivata fino nello spogliatoio dello United a fine partita dove ha obbligato tutta la squadra a rimanere in silenzio per ascoltare i festeggiamenti del Manchester City per la vittoria dall'altra parte del tunnel.

Allo stesso tempo il tecnico olandese ha annullato il giorno di riposo previsto per i suoi giocatori, portando il gruppo a una profonda analisi e autocritica dopo un inizio di stagione poco brillante e deludente (5 ko in 10 partite di campionato), consegnado - sempre secondo il tabloid - ai giocatori i "compiti a casa" con un video raffigurante tutti i rispettivi errori in partita.

