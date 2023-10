Premier League: il City travolge lo United, è aggancio all'Arsenal. Vince il Liverpool

inghilterra

Doppio Haaland e Foden nel 3-0 dei Citizens, che annichiliscono i rivali cittadini. Guardiola torna secondo coi Gunners a 24 punti, Reds a -3 dalla vetta. Il Brighton pareggia col Fulham

© Getty Images Il derby che infiamma la 10a giornata della Premier League va al Manchester City, che travolge il Manchester United con un nettissimo 3-0: c'è una sola squadra in campo, con Haaland (doppietta) e Foden a vanificare la grande prova di Onana. Guardiola riaggancia così l'Arsenal a 24 punti e a -2 dalla capolista Tottenham, col Liverpool in scia dopo aver sconfitto 3-0 il Forest. Si ferma il Brighton: 1-1 col Fulham. Vincono Aston Villa ed Everton.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 0-3

Le parate di André Onana, alla terza gara positiva col Manchester United, non bastano per evitare il tonfo dei Red Devils nel derby: è 3-0 per il Manchester City di Guardiola, che torna secondo in Premier League. Dopo l'ottimo avvio dei Red Devils, con Rashford sugli scudi, alzano i ritmi i Citizens di Guardiola. Onana e Maguire evitano la rete all'8', con un doppio salvataggio in tandem, poi entra in gioco Haaland che dà il primo squillo al quarto d'ora di gioco. L'ex portiere dell'Inter salva su Grealish, ma al 26' non può nulla: dopo una lunga revisione al Var arriva un rigore per una spinta di Højlund su Rodri, e Haaland trasforma per l'1-0. L'ex atalantino prova a riscattarsi e si costruisce la miglior occasione per lo United nella prima mezz'ora, ma la spreca. Onana deve fare gli straordinari su Julian Alvarez e Haaland, ma nel recupero del primo tempo è Ederson a prendersi la scena con una sontuosa parata su McTominay. Si va al riposo sull'1-0 per il Manchester City, che accelera per chiudere la gara e raddoppia al 49' con Haaland, lasciato tutto solo sul secondo palo sul cross di Bernardo Silva: è doppietta per lo scandinavo, ora a 11 gol in 10 gare di Premier League. Lo United reagisce solo dopo una ventina di minuti, sfiorando il gol con Rashford, poi torna a soffrire. Onana evita la tripletta di Haaland, ma non può fare nulla per evitare il 3-0 del Man City al 79': l'ex Inter devia il tiro di Rodri, ma sulla respinta c'è il norvegese, che rimette in mezzo per il tap-in da due passi di Foden. ten Hag inserisce Martial ed Antony, ma sono ancora i Citizens a sfiorare la rete con Foden in rovesciata. Vince 3-0 e annichilisce l'avversario il Man City di Pep Guardiola, che torna secondo (con l'Arsenal) a 24 punti, -2 dal Tottenham. Lo United resta ottavo a quota 15.

WEST HAM-EVERTON 0-1

Ottimo risultato per i Toffees, che strappano i tre punti in trasferta e allungano sulla zona rossa: dopo un primo tempo in cui l’equilibrio riesce ad avere la meglio, in avvio di ripresa il gol vittoria viene siglato da Calvert-Lewin, che riceve da Harrison e sblocca il match con un tiro all’angolino. Doucouré e McNeil cercano la soluzione del raddoppio, ma Areola tiene in piedi i suoi e Benrahma ha la chance del pareggio nel finale, ma il suo tentativo non trova la rete. Sale così a 10 punti la formazione di Sean Dyche, mentre resta a 14 il West Ham.

LIVERPOOL-FOREST 3-0

I Reds vincono ad Anfield e tengono il passo di Tottenham ed Arsenal, vittoriose in questa giornata. Dopo i tentativi di Nuñez è Diogo Jota portare avanti i padroni di casa alla mezz’ora, chiudendo una transizione offensiva col destro. Passano appena quattro minuti e ci pensa l’attaccante dell’Uruguay a raddoppiare, concretizzando col mancino un assist di Szoboszlai. Prosegue la pressione degli uomini di Klopp, che prima del duplice fischio sfiorano il tris più volte, ma all’intervallo il punteggio resta 2-0. Momo Salah chiude poi definitivamente i conti in contropiede al 78’, trovando il suo ottavo gol stagionale in Premier. Nel recupero viene annullato un gol a Gakpo. Sono ora 23 i punti del team di Klopp, tre in meno della capolista Tottenham, mentre il Nottingham Forest rimane a quota dieci.

BRIGHTON-FULHAM 1-1

Parte subito forte la formazione allenata da Roberto De Zerbi, che cerca la rete del vantaggio con Adingra e Baleba. La partita la sblocca però Ferguson, che al 26’ batte Steele con un mancino dal limite. L’attaccante sfiora la doppietta poco dopo e la traversa nega il 2-0 a Dunk nel finale della prima frazione, con il Brighton che arriva a riposo con una prestazione convincente. Nel secondo tempo gli ospiti attingono dalla panchina all’ora di gioco e complici le fatiche di coppa dei padroni di casa ribaltano l’inerzia della partita, trovando il pareggio al 65’ con il destro di Joao Palhinha. Muniz spaventa ancora i Seagulls poco dopo, con i padroni di casa che si scuotono e tornano a creare nel finale, ma i tentativi di Gross e Veltman non cambiano il risultato, così come l’occasione di Pereira al 93’. Diventano 17 i punti del Brighton, cinque in più della squadra di Marco Silva.

ASTON VILLA-LUTON 3-1

Emery e i suoi ragazzi continuano a stupire: superato anche l’ostacolo Luton con un netto 3-1. Il più attivo in avvio è Zaniolo, che per poco non trova la rete con una conclusione di poco fuori. La rete del vantaggio la firma McGinn, che al 17’ trova la soluzione vincente all’interno di una situazione generata da calcio piazzato. La grande spinta del Villa prosegue fino a fine primo tempo, ma i tentativi producono il raddoppio soltanto in avvio di ripresa, quando Diaby trova l’angolo basso con mancino. Al 62’ arriva anche il terzo gol, complice la deviazione di Lockyer nella propria porta. Il gol della bandiera per gli ospiti arriva con un’altra autorete, questa volta del Dibu Martinez. Diventano quindi 22 le lunghezze in campionato per l’Aston Villa, mentre resta terzultimo a 5 punti il Luton.

RISULTATI E CLASSIFICHE

