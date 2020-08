Manchester City: Sterling può sorridere, negativo al Covid-19

Raheem Sterling può tirare un sospiro di sollievo. Dopo aver partecipato alla festa di compleanno di Usain Bolt, in cui l'ex re della velocità è stato contagiato, l'attaccante del Manchester City si è sottoposto al test per il coronavirus che è risultato negativo. Il calciatore farà un altro test al suo ritorno nel Regno Unito. "Raheem si sente bene e non mostra sintomi di coronavirus" ha detto una fonte a Sky Sports News.