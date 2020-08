Atletica: Usain Bolt positivo al coronavirus

Usain Bolt è risultato positivo al coronavirus. La notizia, non ancora confermata dall'ex re della velocità, arriva dai media giamaicani a pochi giorni dalla festa per il suo 34° compleanno, alla quale erano presenti altri sportivi, come i calciatori Raheem Sterling (Manchester City) e Leon Bailey (Bayer Leverkusen). L'ex sprinter giamaicano avrebbe ricevuto i risultati nel test domenica e si sarebbe già messo in quarantena per 14 giorni.