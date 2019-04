Manchester City, Sané e Gabriel Jesus vogliono andarsene

19/04/2019

In casa Manchester City si prepara la rivoluzione, in Spagna sono sicuri. L'eliminazione dalla Champions della squadra di Guardiola per mano del Tottenham ha lasciato il segno e secondo El Chiringuito, celebre trasmissione sportiva iberica, ben otto giocatori dei Citizens avrebbero chiesto al club di andar via. Guardiola “rischia di rimanere senza calciatori l’anno prossimo” fanno sapere dalla Spagna, ma chi sono i giocatori che vorrebbero salutare Manchester?