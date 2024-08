Manchester City, a inizio 2025 la sentenza sulle violazioni economico-finanziarie

Grande attesa in Inghilterra per l'udienza contro il Manchester City per le presunte 115 violazioni delle regole economico-finanziarie della Premier League: nelle prossime due settimane dovrebbe arrivare l'esito del caso che vede i Citizens contro il campionato inglese per quel che riguarda gli accordi con parti correlate, a seguire il passo più delicato per il club campione d'Inghilterra che, nel caso peggiore, rischierebbe addirittura la retrocessione.