Il City vince il Community Shield: lo United cede ai rigori nel derby a Wembley

INGHILTERRA

La Supercoppa inglese si risolve dal dischetto, dove è decisivo l’errore di Evans: Guardiola torna ad alzare il trofeo dopo tre edizioni perse

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Primo appuntamento di lusso in Inghilterra e primo trofeo stagionale per il Manchester City: la squadra di Guardiola supera il Manchester United a Wembley, conquistando così il Community Shield (il settimo nella storia del club). Garnacho (82’) e Bernardo Silva (89’) fissano l’1-1 dei regolamentari e il tradizionale appuntamento tra i vincitori di Premier League e FA Cup si decide quindi ai calci di rigore: sbaglia Evans e il City vince 7-6.

Guardiola opta per un 4-2-3-1 con Haaland prima punta e una trequarti molto dinamica formata da Doku e dai giovani talenti Bobb e McAtee. Anche ten Hag si affida a un quartetto offensivo decisamente mobile, con Rashford, Bruno Fernandes, Mount e l’ex atalantino Diallo. Il primo squillo della partita arriva al 24’ e porta la firma di McAtee: Bobb sfrutta un brutto errore difensivo dello United e serve il compagno, il cui tiro di mancino sbatte sul palo lontano. Diallo prova allora a dare una scossa ai Red Devils dalla parte opposta: l’ivoriano penetra in area e scarica al centro per Mount, il passaggio è però impreciso e l’azione sfuma. Lo United guadagna campo e al 35’ è Rashford ad avere una grande occasione: l’inglese apre troppo il destro e si divora il possibile vantaggio. Il primo tempo termina quindi senza reti.

La ripresa si apre con il magnifico gol di Bruno Fernandes al 54’: la rete del portoghese viene però annullata per fuorigioco. Sempre il capitano dei Red Devils ha poi un’altra occasione in contropiede al 70’: Akanji è bravo a disturbarlo al momento del tiro e il suo destro si spegne tra le mani di Ederson. Il City fatica a costruire azioni pericolose e allora è lo United a insistere: l’opportunità migliore capita sui piedi di Rashford al 75’, ma a fermare il 10 in maglia rossa è il palo. Passano sette minuti e Garnacho trova finalmente l’1-0: l’argentino è bravissimo a rientrare sul sinistro e a trafiggere Ederson dopo aver messo a sedere la difesa dei Citizens. Spalle al muro, la squadra di Guardiola trova però la forza di reagire all’89’: cross di Bobb dalla destra e incornata vincente di Bernardo Silva per l’1-1, che manda la sfida direttamente ai rigori. Dagli undici metri sbagliano sia Bernardo Silva che Sancho ed Evans, con Akanji che insacca quindi il penalty che regala il 7-6 finale al City. Per i blu di Manchester è il settimo Community Shield che finisce in bacheca, il primo dopo le ultime tre edizioni perse. Ora, il Manchester United tornerà subito in campo venerdì 16 agosto, quando aprirà la nuova stagione di Premier League contro il Fulham. Il City scontrerà invece il Chelsea domenica 18 agosto, in una prima giornata che metterà a confronto il maestro Pep Guardiola e l’allievo Enzo Maresca.