Manchester City, 14 partite e potrebbe essere Quadriplete

30/03/2019

Meno una. Dopo la vittoria in campionato sul Fulham che riporta il Manchester City in testa alla classifica, il sogno del Quadriplete per la squadra di Guardiola è un passo più vicino. Dopo aver conquistato il Triplete col Barcellona, di cui è l'allenatore più vincente di sempre, lo spagnolo punta ad entrare di diritto nella storia del calcio e tra lui e la leggenda ci sono soltanto 14 partite.

"Giocheremo le partite che abbiamo in questo momento, poi, se lo meritiamo, forse ne giocheremo 12. Potrebbero essere anche 13, 14 o 15, ma soltanto se lo meritiamo", ha detto Guardiola nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Fulham.

E infatti il City, che ha già conquistato la Coppa di Lega, ha ancora davanti a sé 7 partite di Premier League (se si confermerà campione sarà la terza squadra della storia a farlo dopo Chelsea e United), i due quarti di finale di finale di Champions League e la semifinale della FA Cup contro il Brighton.

E la squadra arriva al momento decisivo della stagione nel modo migliore, pronta per il rush finale: De Bruyne, Fernandinho, Mendy e Stones si sono infatti ripresi dalle rispettive lesioni e sono di nuovo a disposizione del tecnico.