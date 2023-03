Lo United punge Guadiola su Julia Roberts: "Eccola a Old Trafford"

TRA BATTUTE E SFOTTO'

Dopo le battute sulla star del tecnico del City, i Red Devils pubblicano le immagini della visita dell'attrice americana nel 2016

© @ManUtd Botta e risposta a distanza tra Pep Guardiola e il Manchester United. Dopo la goleada in Champions col Lipsia il tecnico del City ha scherzato un po' svelato la sua passione per Julia Roberts e la grande delusione provata nel 2016 nel vedere l'attrice in visita ai Red Devils. Episodio che lo United ha immediatamente deciso di ricordare all'allenatore pubblicando su Twitter alcune immagini della star americana a Old Trafford.

Vedi anche Champions League Champions League, Haaland è inarrestabile: pokerissimo al Lipsia, il City vince 7-0 e vola ai quarti

"Sono un fallito in Champions League. Anche se la vincessi tre volte di fila sarei un perdente - ha dichiarato in conferenza Guardiola dopo la partita col Lipsia -. Ho tre miti assoluti: Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts". "Julia Roberts qualche anno fa è stata a Manchester; non negli anni '90, quando Sir Alex vinceva tutti i titoli - ha aggiunto -. È arrivata nel periodo in cui noi eravamo migliori dello United ma è andata a vedere una loro partita. Non è venuta a trovarci". "Ecco perché, anche se vincessi la Champions League non sarebbe paragonabile al fatto che Julia Roberts ha visitato Manchester ma non è venuta a trovarci - ha proseguito Pep col sorriso sulle labbra -. Se vincessi la Champions League non riuscirei a superare questa delusione che ho avuto".

Dichiarazioni che hanno subito trovato terreno fertile in casa United. Chiamati in causa dal tecnico del City, infatti, i Red Devils hanno subito colto l'occasione al balzo per rimettere in mostra sui social le immagini della visita di Julia Roberts. "Ritornando a quando Julia Roberts visitò Old Trafford", il testo che accompagna le foto della star di Hollywood.