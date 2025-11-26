Champions League: prima vittoria per il Copenhagen, pari in Pafos-Monaco

COPENHAGEN-KAIRAT ALMATY 3-2

Il Copenhagen ospita il Kairat Almaty nel caldissimo Parken, dove i danesi passano avanti al 26’ grazie al colpo di testa ravvicinato di Dadason, innescato da Robert. I padroni di casa chiudono quindi in vantaggio il primo tempo, ma al 53’ rischiano di incassare il pareggio: solo la traversa nega il gol a Tapalov. Ad ampliare il gap a favore della formazione di Neestrup ci pensano allora Larsson su calcio di rigore al 59’ e Robert con un tiro dalla distanza (deviato) al 73’. I kazaki sembrano ko e, invece, Satpaev va a segno all’81’, sfruttando una dormita incredibile di Kotarski, mentre Baybek accorcia addirittura sul 3-2 al 90’. La rimonta ospite si ferma però qui. Pur tremando nel finale, il Copenhagen centra la prima vittoria e sale a 4 punti, mentre il Kairat Almaty resta fermo a 1.



PAFOS-MONACO 2-2

Pafos-Monaco si gioca all’Alphamega Stadium di Limassol e vede gli ospiti stappare l’incontro già al 5’: a segnare l’1-0 ci pensa Minamino con un bel diagonale, su assist di Akliouche. Al 18’ arriva però la risposta dei padroni di casa: Orsic batte un calcio d’angolo e David Luiz incorna in rete l’1-1, con uno stacco di testa poderoso. Il rinnovato equilibrio dura però poco: al 26’ Michail sbaglia a costruire dal basso e regala palla a Balogun, che scarta il regalo e segna il 2-1. I monegaschi provano quindi a gestire il vantaggio nella ripresa, ma all’88’ incassano il 2-2: decisivo è l’autogol di Salisu, sulla conclusione di Sunjic. Il pari porta quindi sia il Pafos che il Monaco a 6 punti, con Pogba che, dopo essere tornato in campo in Ligue 1, questa volta osserva l’intero match dalla panchina.