Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: prima vittoria per il Copenhagen, pari in Pafos-Monaco

I danesi piegano 3-2 il Kairat Almaty, mentre i francesi si fanno riprendere sul 2-2 dai ciprioti: Pogba in panchina

di Redazione
26 Nov 2025 - 20:44
© AS Monaco X

© AS Monaco X

Il mercoledì della 5ª giornata di Champions League si apre con la vittoria del Copenhagen al Parken. Davanti ai propri tifosi, i danesi superano 3-2 il Kairat Almaty e centrano così il primo successo in questa league phase. Ancora a secco di vittorie restano invece i kazaki, mentre il Monaco si fa rimontare sul 2-2 dal Pafos: David Luiz protagonista con un gol. Il risultato di Limassol tiene così i francesi e i ciprioti appaiati in classifica.

COPENHAGEN-KAIRAT ALMATY 3-2
Il Copenhagen ospita il Kairat Almaty nel caldissimo Parken, dove i danesi passano avanti al 26’ grazie al colpo di testa ravvicinato di Dadason, innescato da Robert. I padroni di casa chiudono quindi in vantaggio il primo tempo, ma al 53’ rischiano di incassare il pareggio: solo la traversa nega il gol a Tapalov. Ad ampliare il gap a favore della formazione di Neestrup ci pensano allora Larsson su calcio di rigore al 59’ e Robert con un tiro dalla distanza (deviato) al 73’. I kazaki sembrano ko e, invece, Satpaev va a segno all’81’, sfruttando una dormita incredibile di Kotarski, mentre Baybek accorcia addirittura sul 3-2 al 90’. La rimonta ospite si ferma però qui. Pur tremando nel finale, il Copenhagen centra la prima vittoria e sale a 4 punti, mentre il Kairat Almaty resta fermo a 1.

PAFOS-MONACO 2-2
Pafos-Monaco si gioca all’Alphamega Stadium di Limassol e vede gli ospiti stappare l’incontro già al 5’: a segnare l’1-0 ci pensa Minamino con un bel diagonale, su assist di Akliouche. Al 18’ arriva però la risposta dei padroni di casa: Orsic batte un calcio d’angolo e David Luiz incorna in rete l’1-1, con uno stacco di testa poderoso. Il rinnovato equilibrio dura però poco: al 26’ Michail sbaglia a costruire dal basso e regala palla a Balogun, che scarta il regalo e segna il 2-1. I monegaschi provano quindi a gestire il vantaggio nella ripresa, ma all’88’ incassano il 2-2: decisivo è l’autogol di Salisu, sulla conclusione di Sunjic. Il pari porta quindi sia il Pafos che il Monaco a 6 punti, con Pogba che, dopo essere tornato in campo in Ligue 1, questa volta osserva l’intero match dalla panchina.

champions league
arsenal
bayern monaco
liverpool
psg

