Ligue 1, il PSG si aggiudica Le Classique al Vélodrome: decidono Ferran Torres e Marquinhos

Nonostante il 2-1 finale, il PSG domina in lungo e in largo la sfida contro gli storici rivali del Marsiglia, faticando però a trovare il gol, soprattutto a sbloccare la partita. Nella prima frazione, infatti, la squadra di Luis Enrique arriva spesso a calciare verso la porta avversaria, senza mai riuscire a impensierire De Lange, autore comunque di una grande partita con otto parate totali.



Nella ripresa i campioni di Francia ed Europa in carica aumentano ancora i giri del motore, e passano al 66’ con Ferran Torres: l’ex Barcellona è bravo a mettere in porta di testa un cross stupendo di Doué dalla sinistra. Passano appena 4’ e il Marsiglia pareggia con Angel Gomes, che in area salta Pacho con una finta e batte Safonov. Neanche il tempo di festeggiare, che la squadra di Luis Enrique torna avanti al 74’ con Marquinhos, che sulla respinta del portiere avversario - dopo una sua conclusione - è il più lesto ad arrivare sul pallone e a spingerlo in rete. Al 77’ il Marsiglia rimane in dieci uomini, a causa del doppio giallo ricevuto da Weah. Seconda vittoria consecutiva per il PSG, che sale a 8 punti e si mette in zona Europa; crisi nera per il Marsiglia, penultimo con appena una vittoria nelle prime cinque giornate.