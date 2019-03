Ligue 1: super Di Maria, il Psg affonda il Marsiglia 3-1

17/03/2019

Una doppietta, un assist, un’espulsione procurata e una rete annullata. Quella di Angel Di Maria è una serata fantastica in occasione del Classique, vinto dal Psg per 3-1. Mandanda rischia di fare subito una frittata al 7’ non riuscendo a stoppare il pallone sul retropassaggio di Caleta-Car; il portiere dell’OM quasi se lo trascina in porta e la palla esce di un soffio. Al quarto d’ora di gioco il Psg sblocca il risultato con Di Maria che, servito da Verratti, fa secco l’estremo difensore in uscita con un delizioso pallonetto, ma il Var annulla il tutto per fuorigioco. I parigini sono costretti a effettuare subito due sostituzioni per via degli infortuni di Dani Alves e Meunier; al loro posto entrano rispettivamente Dagba e Kehrer. Nel momento forse più complicato per i padroni di casa, Mbappé porta in vantaggio i suoi. Contropiede micidiale che parte da un corner per il Marsiglia: Thiago Silva libera di testa su Balotelli, Verratti lancia Di Maria, che va via come un treno, porta a spasso la difesa ospite e serve in modo straordinario Mbappé, il cui destro sul secondo palo non lascia scampo a Mandanda nel secondo dei due minuti di recupero. Non passa nemmeno un minuto dal fischio di inizio ripresa che il Marsiglia trova subito il pareggio a opera di Germain, che gira col mancino il tocco di Ocampos. Ma questa è la serata di Angel Di Maria, autore di un gol meraviglioso al 55’: El Fideo scambia con Kehrer passando in mezzo a due avversari e dalla destra trova un angolo impossibile aprendo il sinistro per il 2-1. Gli animi si accendono al Parco dei Principi; Kimpembe e Ocampos vengono ammoniti per reciproche scorrettezze. Al 62’ arriva la svolta del match. Mandanda viene espulso per avere colpito di mano fuori dalla sua area uscendo alla disperata su Di Maria lanciato in contropiede; il suo vice, Pelè, prende il posto di Balotelli. Sulla punizione è sempre l’argentino a siglare una fantastica rete dai 30 metri con la sfera che termina sotto l’incrocio dei pali. 3-1 a metà del secondo tempo. Nel finale Mbappé si fa parare un rigore da Pelè. Il Psg vola a +20 sul Lilla nonostante una gara ancora da recuperare. Brusco stop per Rudi Garcia in chiave Europa.



LIONE-MONTPELLIER 3-2

Al 12’ Terrier sblocca il risultato ribadendo in rete un pallone rimbalzato sui suoi piedi in area. Gli ospiti accelerano e trovano il pareggio al 36’ con una punizione magistrale di Mollet sotto l’incrocio dei pali. Al 58’ Ndombele imbecca molto bene in un corridoio centrale Dembele, che di prima intenzione sigla il 2-1 con un bel diagonale nell’angolino basso. A metà ripresa Mollet troverebbe la doppietta ma la sua rete viene giustamente annullata per fuorigioco. Tre minuti più tardi (71’) Fekir calcia alto il rigore assegnato al Lione per un fallo di Cozza su Traore. A 5’ dalla fine è però Aouar a chiudere i conti sfruttando di testa un cross ben calibrato di Dubois. In pieno recupero Camara ha solo il tempo per accorciare le distanze su assist di Delort. Il Lione consolida il terzo posto e si avvicina al Lilla, ora lontano solo 4 punti.



REIMS-NANTES 1-0

Il Reims piega di misura il Nantes e rimane in quinta posizione a braccetto con il Saint-Etienne. Ai Rossobianchi è sufficiente il gol di Oudin al 59’ per superare i Canarini; l’attaccante francese lascia partire dal limite una conclusione che si infila sotto l’incrocio dei pali di destra sul quale nulla può Dupe. Gli ospiti rischiano di rimanere in 10 uomini alla mezz’ora della ripresa per un brutto fallo fallo su Dingome da parte di Girotto, graziato dal Var solo con un giallo, ma poi espulso per doppia ammonizione al 90’ per un intervento duro su Kamara.



BORDEAUX-RENNES 1-1

Succede tutto nel secondo tempo. Al 48’ Poundje rischia autogol del Bordeaux schiacciando di testa e sverniciano la parte alta della traversa. Al 59’ i padroni di casa passano in vantaggio: cross dalla destra di Sabaly, sponda di testa di Briand per Kamano che va a segno sul secondo tentativo ravvicinato. Quando ormai il match sembrava incanalarsi sul successo del Bordeaux, il Rennes pareggia al 91’: su un calcio d’angolo lampo, Saar tira ma poi, dopo un flipper nella difesa avversaria, arriva il gol di Niang sottomisura.