Lecce, la caviglia di Pierotti fa crack: rischia (almeno) tre mesi di stop

23 Ott 2026 - 11:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Santiago Pierotti © Getty Images

Santiago Pierotti © Getty Images

Nuovo infortunio per il Lecce di Eusebio Di Francesco. Il calciatore Santiago Pierotti rimarrà fermo ai box per almeno tre mesi a causa della frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra. Il calciatore argentino classe 2001, otto partite giocate per lui in questa stagione, subentrato in corsa nella vittoriosa gara di Udine terminata 3-0 in favore dei pugliesi, si unisce in infermeria ai già acciaccati Ivan Ilic e Lassana Coulibaly. Per il 25enne il 2026 è finito. L'ala destra tornerà quindi a disposizione del tecnico abruzzese l'anno prossimo, dopo un lungo periodo di riabilitazione.

lecce
santiago pierotti
infortunio

Ultimi video

00:53
DICH JASHARI POST BOURNEMOUTH PER SITO 23/10

Jashari: "Abbiamo fallito tutti insieme"

01:26
United sotto shock, nel futuro c'è Conte

United sotto shock, nel futuro c'è Conte

01:53
L'Europa scopre il Como di Fabregas e Nico Paz

L'Europa scopre il Como di Fabregas e Nico Paz

01:38
Champions, la rivincita di "Pepo" Martinez

Champions, la rivincita di "Pepo" Martinez

02:18
Allegri VS Gasperini: che sfida al "Maradona"

Allegri VS Gasperini: che sfida al "Maradona"

01:17
Roma, Gasperini sfida il Napoli e l'infermeria

Roma, Gasperini sfida il Napoli e l'infermeria

02:29
Allegri sfida la Roma: "Vale tanto, ma..."

Allegri sfida la Roma: "Vale tanto, ma..."

01:42
DICH AQUILANI PRE COMO DICH

Aquilani: "Como grande squadra. Dobbiamo essere meno bellini"

01:38
DICH ALLEGRI PRE ROMA PER SITO 23/10 DICH

Allegri: "La sfida contro la Roma vale tanto, ma non è l'ultima della stagione"

01:11
DICH EDERSON POST AJAX PER SITO 23/10

Ederson oltre la sconfitta: "Questo gruppo farà qualcosa di grande"

00:55
DICH ZAPPACOSTA POST AJAX PER SITO 23/10

Zappacosta e il post Ajax: "Dobbiamo crescere tutti"

01:06
DICH GILARDINO PRE LAZIO PER SITO 23/10 DICH

Gilardino e la sfida alla Lazio: "Complimenti a Gattuso! Felice per lui, ma noi siamo pronti"

01:17
DICH AMORIM POST BOURNEMOUTH PER SITO 23/10 DICH

Amorim: "Tutto finito dopo 20 minuti, serata troppo difficile"

01:44
DICH SARRI POST AJAX PER SITO 23/10 DICH

Sarri e il post Ajax: "Avremmo meritato molto di più, vedo segnali positivi"

00:34
MCH MUSLERA PARA RIGORI MCH

Muslera super para 3 rigori e così l'Estudiantes (in 10) vola in finale di Libertadores

00:53
DICH JASHARI POST BOURNEMOUTH PER SITO 23/10

Jashari: "Abbiamo fallito tutti insieme"

I più visti di Lecce

L'Udinese crolla in casa: il Lecce firma il blitz, quinta sconfitta di fila per i friulani che vengono contestati

Caso Banda, il Lecce vince in tribunale: il calciatore dovrà risarcire il club. Ora il verdetto Fifa

Super Orsolini trascina il Bologna: a Lecce arrivano i primi tre punti in campionato

Lecce, rintracciato Banda: sta bene ma non vuole tornare in Italia. Spuntano i video degli allenamenti

Pulisic segna e ispira, Moreira chiude la pratica Lecce: il Milan torna a vincere ed è quinto

SRV RULLO SUPERMOVIOLA CAGLIARI-LECCE 7/9 SRV

La Supermoviola: Gagliardini-N'Dri, il Lecce protesta per un rigore

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Luis Henrique 
13:24
Inter, si è fatto male Luis Henrique: problema alla coscia sinistra
13:21
Milan, Gonçalo Ramos si è allenato in gruppo
13:17
Squadra lascia il campo dopo insulto razzista e perde la partita a tavolino
13:00
Pallone d'Oro, Kane tra i favoriti: "Non ci penso, è difficile"
Murale Yamal-Mbappé
12:56
Barça-Real, Yamal bacia Mbappé: il murale scalda già il Clasico