Lecce, la caviglia di Pierotti fa crack: rischia (almeno) tre mesi di stop

Nuovo infortunio per il Lecce di Eusebio Di Francesco. Il calciatore Santiago Pierotti rimarrà fermo ai box per almeno tre mesi a causa della frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra. Il calciatore argentino classe 2001, otto partite giocate per lui in questa stagione, subentrato in corsa nella vittoriosa gara di Udine terminata 3-0 in favore dei pugliesi, si unisce in infermeria ai già acciaccati Ivan Ilic e Lassana Coulibaly. Per il 25enne il 2026 è finito. L'ala destra tornerà quindi a disposizione del tecnico abruzzese l'anno prossimo, dopo un lungo periodo di riabilitazione.