Lazio: Cancellieri punta il Parma, prosegue il recupero di Rovella e Marusic

Gennaro Gattuso e la Lazio, nella sfida contro il Parma, potranno contare di nuovo su Matteo Cancellieri. L'esterno, come ammesso dal dottor Pietro Monachino ai canali ufficiali del club, "si è allenato in gruppo ed è reintegrato in rosa" aprendo quindi alla possibilità concreta che faccia parte dell'elenco dei convocati che il tecnico biancoceleste diramerà prima della sfida di sabato alle ore 20.45 all'Olimpico. Prosegue, invece, il recupero di Rovella e Marusic che "sono in campo, lavorando a parte. C'è una tabella da rispettare e stanno andando bene, il percorso è quello che volevamo", assicura il medico biancoceleste. Avanti con il proprio programma di recupero anche Gudmundsson, che si è sottoposto agli esami alla spalle infortunata in nazionale che hanno evidenziato come "la frattura si sta consolidando. Ha iniziato la sua fase di recupero attiva cercando di aumentare giorno per giorno il lavoro", conclude Monachino.