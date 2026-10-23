La finale della Red Bull Wings Cup a Lucca Comics & Games

COS’È RED BULL WINGS CUP

Red Bull Wings Cup è il torneo internazionale di EA SPORTS FC™ 27 che trasforma i giocatori di tutti i giorni in gamer di livello globale, offrendo loro la possibilità di rappresentare l’Italia alla Finale Mondiale di Miami: un evento senza precedenti che avrà luogo all’interno dell’Inter Miami CF Stadium, in Florida. Con un totale di 80 paesi partecipanti in tutto il mondo, Red Bull Wings Cup rappresenta un momento imperdibile per vivere l’atmosfera competitiva unica di EA SPORTS FC™ 27 in prima persona.



L’APPUNTAMENTO CON LE FINALI DI RED BULL WINGS CUP

Dopo una serrata fase di selezione vissuta sui due binari paralleli della University League offline - dedicata agli studenti iscritti agli atenei italiani - e della Open League online, sono stati nominati 14 finalisti, pronti a scendere nuovamente in campo a Lucca Comics & Games 2026. Sempre a Lucca, il 28 e il 29 ottobre verranno selezionati sul posto due ulteriori finalisti dai last chance qualifier che sfideranno gli altri giocatori qualificati negli ottavi e nei quarti, fissati al 30 ottobre. I primi due giorni di evento, infatti, sarà possibile prendere parte a un torneo riservato ai giocatori maggiorenni e residenti in Italia, giocato in modalità Ultimate Team 11vs11, con posti limitati e iscrizioni direttamente presso il padiglione Red Bull. Il 31 ottobre, invece, sarà il momento della semifinale e della Finale Nazionale che nominerà il Campione di Red Bull Wings Cup, rappresentante dell’Italia nella fase internazionale di Miami. Tutte le sfide delle fasi finali verranno giocate in modalità Kick Off 95 su Playstation®5, grazie al supporto di Sony Interactive Entertainment, partner tecnico del torneo.



Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione ai last chance qualifier sono disponibili a questo link: https://www.redbull.com/it-it/events/red-bull-wings-cup-italia-2026



RED BULL A LUCCA COMICS & GAMES 2026

Con un’ampia area pensata per tutti i tifosi e non, Red Bull sarà presente in Via dei Bacchettoni a Lucca. Nello spazio, sarà possibile cimentarsi in svariate sfide come un calcio balilla umano 3vs3, un gioco interattivo powered by Fastweb che sfida i partecipanti a intercettare stimoli visivi e segnali luminosi nel minor tempo possibile, momenti free to play su EA SPORTS FC27™ e l'imperdibile opportunità di ottenere una card personalizzata di FC™ 27 e immergersi nel mondo del calcio con la nuova traccia TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars) di Sayf, prod. Dibla e Jiz, official sound track di FC27™. Non mancheranno inoltre host e ospiti speciali, come il Player Red Bull Dario “Moonryde” Ferracci e Matteo Ribera, che presenteranno gli ottavi e i quarti di finale, e ZW Jackson e Manuuxo, caster delle semifinali e della finalissima di Red Bull Wings Cup con Matteo Ribera. Tutti gli eventi potranno essere seguiti dal vivo grazie alla proiezione del torneo su un ledwall gigante posizionato all’esterno del padiglione e non mancheranno momenti di meet & greet con i caster e host ufficiali di Red Bull Wings Cup: il 30 ottobre con ZW Jackson e Matteo Ribera e il 31 ottobre con Manuuxo.



IL PROGRAMMA AL PADIGLIONE RED BULL WINGS CUP

Mercoledì 28 ottobre:

Wildcard slot last chance qualifier ore 14:30

Iscrizioni aperte dalle ore 9:30 al padiglione Red Bull



Giovedì 29 ottobre:

Wildcard slot last chance qualifier ore 11:30

Iscrizioni aperte dalle ore 9:30 al padiglione Red Bull



Venerdì 30 ottobre: ottavi e quarti di finale Red Bull Wings Cup

Host: MOONRYDE + RIBERA ore 12:00

Meet & greet: ZW Jackson, Matteo Ribera



Sabato 31 ottobre: semifinali e finali Red Bull Wings Cup

ZW JACKSON & MANUUXO + RIBERA ore 11.30

Meet & greet: Manuuxo



Domenica 1 novembre: free to play