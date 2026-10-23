Parma, Gilardino: "Complimenti a Gattuso, si merita questo percorso"

"Sappiamo di affrontare una squadra in salute, in un momento positivo. Faccio i complimenti a Gattuso che si merita questo percorso dopo un periodo di difficoltà con la Nazionale. Sono felice per lui. Noi abbiamo avuto modo di confrontarci e parlare. I primi 25 minuti sono stati analizzati sotto vari aspetti, domani conterà l'atteggiamento, la disciplina che dovremo portare in campo a inizio gara. Ho fiducia nei miei ragazzi: la partita sarà difficile ma siamo pronti". Così Alberto Gilardino, tecnico del Parma alla vigilia della sfida all'Olimpico contro la Lazio.