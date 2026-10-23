Il gol annullato a Lucumi divide: Spalletti non ci sta, la moviola

Il gol annullato a Lucumi nel finale di Juve-Rennes (era l'88esimo con il punteggio di 2-2) ha scatenato le polemiche, sui social e non solo. Molti tifosi bianconeri hanno faticato ad accettare la scelta dell'arbitro Krogh che ha cambiato decisione dopo aver rivisto l'azione al monitor. Il fischietto danese non ha considerato il tocco del difensore avversario (che liscia la palla sbagliando a rinviare) come una giocata: la pensa diversamente anche Luciano Spalletti che nel post-partita ha protestato con educazione.