Il gol annullato a Lucumi divide: Spalletti non ci sta, la moviola

23 Ott 2026 - 09:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Da video

© Da video

Il gol annullato a Lucumi nel finale di Juve-Rennes (era l'88esimo con il punteggio di 2-2) ha scatenato le polemiche, sui social e non solo. Molti tifosi bianconeri hanno faticato ad accettare la scelta dell'arbitro Krogh che ha cambiato decisione dopo aver rivisto l'azione al monitor. Il fischietto danese non ha considerato il tocco del difensore avversario (che liscia la palla sbagliando a rinviare) come una giocata: la pensa diversamente anche Luciano Spalletti che nel post-partita ha protestato con educazione.

 L'episodio divide anche i quotidiani oggi in edicola: per La Gazzetta dello Sport la decisione dell'arbitro è sbagliata. "Mayenda tocca la palla, d'istinto certo, ma per allontanarla dalla porta. Questa è una giocata che riattiva Lucumi, la rete è regolare" scrive la Rosea. Diversa la posizione del Corriere dello Sport: "Fuorigioco ok, Krogh funziona". Infine Tuttosport: "Il tocco di Mayenda è ritenuto fortuito. L'arbitro annulla la rete tenendo fede alle linee guida, aggiornate dall'Ifab nel 2022, dopo il caso Eric Garcia/Mbappé nella finale di Nations League. 

Ultimi video

01:44
Napoli, possibile svolta

Napoli, possibile svolta

02:48
DICH DI GREGORIO POST MILAN DICH

Di Gregorio: "Qui sono felice". Poi frecciata alla Juve

00:50
MCH MAIGNAN ESCE DALLO STADIO MCH

Milan, Maignan abbandona lo stadio a testa bassa

08:14
DICH SPALLETTI POST RENNES DICH

Spalletti: "Il terzo gol sarebbe avrebbe ribaltato quello che è capitato in questo periodo"

05:00
DICH KOOPMEINERS POST RENNESiners DICH

Koopmeiners: "Siamo delusi, ma meritavamo di vincere"

01:10
Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

02:18
Dalla Francia all'Italia, campionati nel caos

Dalla Francia all'Italia, campionati nel caos

01:27
MCH MILAN BANDITI IN STAZIONE A BOURNEMOUTH 22/10 MCH

Milan, tifosi scortati allo stadio del Bournemouth

01:35
Cisse, 20 anni da festeggiare in Europa League

Cisse, 20 anni da festeggiare in Europa League

01:27
United sotto shock, nel futuro c'è Conte?

United sotto shock, nel futuro c'è Conte?

01:52
L'Europa scopre il Como di Cesc e Nico

L'Europa scopre il Como di Cesc e Nico

02:13
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI-BOLOGNA 22/10 DICH

Palladino verso il Cagliari: "C'è tanto da migliorare"

01:33
Callegari: "Solo Yildiz darà una svolta alla Juventus"

Callegari: "Solo Yildiz darà una svolta alla Juventus"

02:01
Milan, Raimondi: "Amorim sceglie Cisse"

Milan, Raimondi: "Amorim sceglie Cisse"

01:40
Dani Alves, nuova vita

Dani Alves, nuova vita

01:44
Napoli, possibile svolta

Napoli, possibile svolta

I più visti di Calcio

DICH CARLOS AUGUSTO INTER POST SHAKHTAR 21/10 DICH

Carlos Augusto: "Metà rete è di Mkhitaryan, sul gol ho fatto la corsa della mia vita"

DICH ALLEGRI POST NAPOLI-BODO 20/10 DICH

Allegri: "Vittoria importante, ma siamo ancora un po' troppo fragili dietro"

CLIP SPALLETTI SU GIOCANO KOLO E WOLTEMADE 21/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani con Woltemade? Domani giocano insieme"

DICH FABREGAS PRE MANCHESTER 20/10 DICH

Fabregas: "E' un momento speciale. Non c'è tempo per pensare se sono in crisi o no"

DICH NICO PAZ COMO POST UNITED 21/10 DICH

Nico Paz: "Notte bellissima, possiamo diventare una grande squadra"

Parma-Torino 0-3: gli highlights

Parma-Torino 0-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:10
Fifa: Confederazione Asia a sostegno di Infantino per rielezione a presidente
09:58
Il gol annullato a Lucumi divide: Spalletti non ci sta, la moviola
09:42
Juve, si ferma anche Celik: attesa per gli esami, Lecce a forte rischio
Ruben Amorim
08:49
Milan, Amorim sul rosso a Maignan: "È stato spinto nettamente"
23:31
Sarri: "Non mi aspettavo di perdere, ma niente sconforto. Fatta partita europea"