Il gol annullato a Lucumi divide: Spalletti non ci sta, la moviola

Il gol annullato a Lucumi nel finale di Juve-Rennes (era l'88esimo con il punteggio di 2-2) ha scatenato le polemiche, sui social e non solo. Molti tifosi bianconeri hanno faticato ad accettare la scelta dell'arbitro Krogh che ha cambiato decisione dopo aver rivisto l'azione al monitor. Il fischietto danese non ha considerato il tocco del difensore avversario (che liscia la palla sbagliando a rinviare) come una giocata: la pensa diversamente anche Luciano Spalletti che nel post-partita ha protestato con educazione.
L'episodio divide anche i quotidiani oggi in edicola: per La Gazzetta dello Sport la decisione dell'arbitro è sbagliata. "Mayenda tocca la palla, d'istinto certo, ma per allontanarla dalla porta. Questa è una giocata che riattiva Lucumi, la rete è regolare" scrive la Rosea. Diversa la posizione del Corriere dello Sport: "Fuorigioco ok, Krogh funziona". Infine Tuttosport: "Il tocco di Mayenda è ritenuto fortuito. L'arbitro annulla la rete tenendo fede alle linee guida, aggiornate dall'Ifab nel 2022, dopo il caso Eric Garcia/Mbappé nella finale di Nations League.