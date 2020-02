Ligue 1: poker del Psg al Digione, nuovo +13 sul Marsiglia

FRANCIA

Dopo gli ultimi due risulti rocamboleschi in campionato (4-4 ad Amiens e vittoria per 4-3 contro il Bordeaux) il Psg riesce a stendere agevolmente il Digione 4-0 e a ritornare così a +13 sul secondo posto occupato dal Marsiglia. Al 3’ i parigini sono già in vantaggio: Mbappé scappa sulla sinistra e il suo traversone viene messo fuori dalla difesa del Digione, il pallone arriva sui piedi di Marquinhos che calcia male, ma la traiettoria viene aggiustata da Sarabia, che sorprende il portiere. 1-0. Al 10’ il suggerimento sempre di Mbappé dalla sinistra trova l’incornata di Kehrer, il quale però trova la parata spettacolare di Runarsson; un successivo colpo di testa di Mbappé termina sull’esterno alto della rete. Al 23’ gran palla di Cavani per Draxler che prova a sorprendere sul primo palo il portiere avversario che però devia in calcio d’angolo. Due minuti più tardi Bernat entra in area avversaria e il suo tocco sotto viene respinto bene da Runarsson. Al 36’ sfonda nuovamente sulla sinistra Mbappé, palla sul secondo palo per Cavani che impatta in corsa a due passi dalla porta ma il tiro finisce clamorosamente fuori. L’ultima occasione del primo tempo è a opera di un attivissimo Mbappé: il campione del mondo, lasciato solo, ha tutto il tempo di piazzare al meglio il tiro, che però si rivela impreciso. Al 60’ Mbappé serve di tacco Cavani che a sua volta colpisce di tacco da due passi ma senza inquadrare lo specchio della porta, ma il raddoppio viene comunque servito poco più tardi: al 74’, infatti, Paredes pesca in verticale Mbappé, che salta il portiere e deposita in rete. Al 78’ uno splendido Mbappé serve in profondità Icardi (entrato in campo cinque minuti prima) che non sbaglia a tu per tu con Runarsson. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Mbappé cala il poker con la sua doppietta personale. Il Digione resta inchiodato in terzultima posizione.