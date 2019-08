Ligue 1, Monaco-Lione 0-3, Fabregas espulso, Sylvinho parte bene

FRANCIA

Nella prima gara della Ligue 1 2019/2020 il Lione vince in trasferta contro il Monaco per 3-0. La sfida si decide già nel primo tempo: al 5’ Dembelé segna la prima rete della nuova stagione con un colpo di testa in area piccola, al 36’ Depay raddoppia dalla distanza con la complicità di Lecomte. In mezzo il rosso preso da Fabregas al 30’, dopo revisione al VAR, che lascia in inferiorità numerica il Monaco. All’80’ il tris di Tousart. Monaco-Lione, Fabregas espulso al 30' grazie al Var Getty Images

Per vedere il primo gol della Ligue1 2019/2020 non serve aspettare molto: al 5’ infatti angolo di Traoré e colpo di testa di Moussa Dembelé che va più alto di Glik e porta avanti il Lione. Il Monaco tiene palla, ma non si rende pericoloso e anzi resta in 10 al 30’: Fabregas allunga il piede sul polpaccio di Dubois su un pallone ormai irraggiungibile. Inizialmente è giallo, il VAR però richiama il direttore di gara che riguarda l’episodio e decide di espellere l’ex Barcellona e Arsenal.

Come se non bastasse per il Monaco, poco dopo il Lione raddoppia. Al 36’ Depay riceve il pallone fuori area, lo tocca con il destro e poi conclude forte. Lecomte è incerto, prova a intervenire con i piedi, ma il pallone finisce alle sue spalle. Il portiere del Monaco si riscatta parzialmente quando in avvio di ripresa evita il tris di Traoré, mentre dall’altra parte Gelson Martins trova attento Lopes. Ancora Lione pericoloso in avanti con Depay, la cui conclusione sibila poco lontano dalla porta del Monaco.

L’inferiorità numerica per la formazione di Jardim si fa sentire con il passare dei minuti e il Lione di Sylvinho controlla la situazione, prima di affondare di nuovo il colpo. All’80’ Thiago Mendes tocca fuori per Tousart che di controbalzo tiene basso il pallone e lo infila in porta, con Lecomte questa volta incolpevole. Sylvinho si gode l’esordio sulla panchina del Lione, Jardim spera che la stagione del suo Monaco non sia difficile come la scorsa.