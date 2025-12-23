Pisa, Nzola: "Mi sono trovato subito a mio agio"

Nel corso di un'intervista a Foot Mercato, M'Bala Nzola ha parlato della sua nuova avventura in Serie A, ma anche di Coppa d'Africa. Queste le parole dell'attaccante del Pisa: "L'adattamento è stato perfetto. Sono andato d’accordo con tutti. I giocatori mi hanno messo subito a mio agio. Inoltre conoscevo già bene la Serie A, sia i giocatori sia il modo di giocare delle squadre e l’intensità del campionato. Non ho avuto bisogno di riadattarmi, è avvenuto tutto in modo naturale". Sull'Angola, invece, ha aggiunto: "Penso che gli obiettivi siano finire capocannoniere della competizione e portare la squadra il più lontano possibile".