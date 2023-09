Ligue 1: Moffi show, il Nizza di Farioli gela il Psg 3-2

FRANCIA

I parigini perdono in casa contro i rossoneri: decide la doppietta del numero 9. Non basta un super Mbappé a Luis Enrique

Il saluto di Parigi a Verratti

























1 di 14 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Psg apre la quinta giornata di Ligue 1 ospitando il Nizza: l’incontro termina con il risultato di 2-3. Sblocca il match Moffi al 21’, complice una deviazione di Lucas Hernandez. Pareggia Mbappé al 29’, poi il nove rossonero si scatena: grande assist per Laborde al 53’, poi mancino preciso dal limite al 68’. All’87’ la doppietta di Kylian con una perla in semirovesciata. I parigini restano a otto punti, uno in meno dalla squadra di Farioli.

Vedi anche Calcio estero Il Psg celebra Verratti: festa d'addio al Parco dei Principi

L’anticipo della quinta giornata della Ligue 1 2023/2024 vede in scena al Parco dei Principi la sfida tra il Psg e il Nizza: vince a sorpresa la squadra allenata da Francesco Farioli per 3-2. Partono bene i rossoneri, subito aggressivi e in grado di infastidire la difesa di Luis Enrique. Al 21’ Todibo pressa Mbappé nella trequarti difensiva dei parigini, gli ruba palla e poi tenta la conclusione dal limite, che viene ribattuta e permette a Moffi di ricevere in area e calciare col mancino: il suo tiro viene sporcato da Lucas Hernandez e batte Donnarumma. Cinque minuti ed è Thuram a cercare il raddoppio con un destro dalla distanza, ma il portiere italiano si distende e mette in angolo. Al 28’ Dembélé si divora il pareggio: lanciato verso la porta avversaria si trova davanti all’estremo difensore ospite e invece di servire Ramos (a porta vuota) calcia male a lato. Ci pensa Mbappé dopo pochi secondi a siglare l’1-1: Hakimi lo serve a rimorchio e il francese lascia partire un destro dal limite che batte Bulka, non esente da colpe. L’inerzia del match passa ai padroni di casa, che sfiorano il vantaggio prima con il colpo di testa dell’ex attaccante del Benfica e poi con il destro dell’esterno arrivato dal Barcellona.

In avvio di ripresa è di nuovo in vantaggio il Nizza: lancio lungo a ribaltare l’azione per innescare Moffi, doppio passo e palla perfetta sul secondo palo per Laborde, che deve solo depositare in rete. L’attaccante rossonero è incontenibile e cala anche il tris, scambiando in profondità con il marcatore precedente e trovando il mancino vincente dal limite dell’area al 68’. Kolo Muani e Barcola entrano per dare nuova linfa al Psg e lo squillo arriva all’87’: l’ex Eintracht crossa sul secondo palo per Mbappé, che con una semirovesciata spettacolare fa 2-3. Nel recupero Donnarumma deve evitare due volte il poker: i campioni di Francia restano così a otto punti in classifica, superati dal Nizza, ora a nove.