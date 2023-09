Il Psg celebra Verratti: festa d'addio al Parco dei Principi

PRIMA DEL NIZZA

Il centrocampista italiano lascia Parigi dopo 416 presenze. Giocherà in Qatar

Il saluto di Parigi a Verratti

























1 di 14 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Marco Verratti ha mosso gli ultimi passi al Parco dei Principi da giocatore del Psg. Per il centrocampista italiano, che di recente ha firmato per l'Al Arabi in Qatar, è stata organizzata una festa d'addio prima della sfida tra Psg e Nizza al Paro dei Principi. Per salutare il pubblico che lo ha visto crescere come giocatore Verratti ha fatto un giro di campo e il presidente Al-Khelaifi lo ha omaggiato con una maglia celebrativa con il numero 416, le presenze del giocatore con il Psg.

Una festa d'addio organizzata per uno dei simboli dell'era qatariota del Psg e alla quale, tramite videomessaggi, non hanno voluto mancare tanti ex compagni che con Verratti hanno condiviso i tantissimi successi in terra di Francia: tra questi Lavezzi e Ibrahimovic. Visibilmente commosso per l'affetto Verratti non è riuscito a trattenere le lacrime di emozione. Ora lo aspetta il campionato del Qatar con la maglia dell'Al-Arabi.