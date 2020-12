Ligue 1: Lille batte Monaco, Pellegri segna ma non basta

FRANCIA

Il Lille batte 2-1 il Monaco nella 13a giornata della Ligue 1 e si riporta, grazie ai tre punti conquistati, al secondo posto in classifica, a -2 dal Psg leader del campionato. Al ‘Pierre-Mauroy’ le reti dei Mastini portano la firma di Jonathan David al 53’ e Yusuf Yazici al 65’. L'assalto finale dei monegaschi porta ad una sola rete, quella dell'azzurro Pietro Pellegri al 90’: un gol che non basta, però ad evitare la sconfitta.

I Mastini allenati da Christophe Galtier si preparano all’ultima partita della fase a gironi di Europa League contro il Celtic (e alla volata ‘a distanza’ con il Milan per il primo posto) con una bella vittoria ai danni del Monaco. Il match del ‘Pierre-Mauroy’ fa in realtà molta fatica ad ingranare, tanto che per attendere il primo tiro di una certa pericolosità bisogna attendere il 43’, quando Bamba prova a sorprendere Vito Mannone che però fa buona guardia con una bella parata. Nella ripresa, però, lo stesso estremo difensore italiano non può nulla nell’azione che regala il vantaggio al Lille al 53’: Jonathan David riceve sul filo del fuorigioco il passaggio smarcante di Ikoné e insacca sotto la traversa. La rete galvanizza i padroni di casa che ci mettono poco più di dieci minuti a raddoppiare: al 65’, infatti, la combinazione tutta turca fra Burak Yilmaz e Yusuf Yazici consente a quest’ultimo di ritrovarsi da solo davanti al portiere e siglare la rete che mette, di fatto, il sigillo sui tre punti. Il Monaco ha comunque il merito di provarci nel finale e l'ex Genoa Pietro Pellegri, entrato al 69', firma la rete che accorcia le distanze al 90’, su perfetto assist di Fabregas. Non bastano però altri cinque minuti di recupero per cambiare le sorti dell’incontro: il Lille vince e torna secondo con 26 punti, portandosi a -2 dal Psg e staccando proprio i monegaschi che restano a 23.

