Ligue 1: colpo esterno per il Psg, Kean a segno. Il Lens supera il Rennes

FRANCIA

Nella 13a giornata della Ligue 1, il Psg vince per 3-1 in trasferta contro il Montpellier e si conferma in testa alla classifica: dopo un primo tempo equilibrato, con vantaggio parigino di Dagba al 31’ e pareggio di Mavididi al 41’, servono l’acuto di Kean al 77’ e il sigillo di Mbappé al 91’ per conquistare i tre punti. Colpo esterno anche per il Lens: Rennes battuto 2-0, decidono Kalimuendo al 28’ e Ganago al 78’.

MONTPELLIER-PSG 1-3

Dopo il pareggio della scorsa settimana contro il Bordeaux, riprende la marcia in vetta alla Ligue 1 del Psg, che supera un Montpellier generoso ma a corto di energie nel momento decisivo. Già dall’inizio il piano di gioco della squadra di Tuchel è volto al predominio territoriale, ma la classica ragnatela di passaggi produce i suoi effetti solo al 33’: Di Maria trova spazio sulla sinistra e mette al centro, Kean è preso in controtempo ma dietro di lui c’è l’accorrente Dagba, che insacca al volo per lo 0-1. Il vantaggio, però, dura pochi minuti: è il 41’, infatti, quando il cross di Laborde trova pronto Mavididi che prima trova l’opposizione (con il gomito) di Dagba, poi segna sulla ribattuta nonostante l’intervento disperato di Keylor Navas. La Goal line technology conferma la rete nonostante le proteste degli ospiti: il pallone ha varcato la linea di pochissimi centimetri. Il match resta equilibrato anche nella ripresa, tanto che il pareggio inizia a diventare una concreta possibilità. Nell’ultimo quarto d’ora, però, arriva l’accelerata decisiva del Psg: al 77’ Moise Kean riceve il pallone da Rafinha (ottimo il suo recupero a centrocampo in avvio di azione), si libera con una finta di Congré e scarica un destro potentissimo sul quale Omlin non può nulla. È la rete che, di fatto, decide il match: l’acuto di Mbappé nel recupero serve solo ad arrotondare il risultato e sigillare i tre punti che portano a quota 28 in classifica la squadra della capitale francese.

RENNES-LENS 0-2

Cinico e spietato il Lens di Franck Haise, che acuisce la crisi del Rennes con una vittoria in trasferta ottenuta grazie a una grande capacità di sfruttare le poche occasioni create. Nonostante la mole di gioco del Rennes sia superiore dal punto di vista del possesso palla e delle conclusioni a rete, al Racing basta colpire due volte su due, entrambe in contropiede. La prima rete arriva al 28’ grazie a Kalimuendo, che raccoglie il passaggio di Kakuta e supera Salin con un preciso diagonale di sinistro. I rossoneri, nonostante gli ingressi nella ripresa dell’ex milanista Niang e del sogno di mercato juventino Camavinga, non riescono mai a superare un attento Leca e nel finale subiscono la rete del raddoppio: a firmarla è Ganago, lanciato da Fofana in contropiede e bravo a superare in girata il portiere avversario. La vittoria, la prima in 19 anni a Rennes per i ‘Sang et Or’, vale il sorpasso in classifica, al settimo posto, proprio agli avversari di giornata, eliminati in settimana dall'Europa e senza vittorie in campionato dal 31 ottobre.