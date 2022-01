Ligue 1: il Psg frena a Lione, Nizza al secondo posto

FRANCIA

Solo 1-1 per la squadra di Pochettino che resta al comando della classifica a +11 dai rossoneri e dal Marsiglia

Frenata per il Psg nella ventesima giornata della Ligue 1: la squadra di Pochettino raggiunge sull’1-1 il Lione ma resta comunque salda al primo posto in classifica a +11 su Nizza e Marsiglia, quest’ultimo con una partita in meno. I rossoneri invece balzano in seconda posizione grazie al successo 3-0 in casa del Brest. Nelle altre partite, vittoria dello Strasburgo 2-0 a Metz mentre è 0-0 sia tra Nantes e Monaco sia in Clermont-Reims.

LIONE-PSG 1-1

Battuta d’arresto per il Psg che riesce a recuperare il Lione sull’1-1 e, nonostante la frenata, resta saldo al primo posto a +11 su Nizza e Marsiglia (quest’ultimo con una partita in meno). Pronti via ed è un gran tiro dell’ex Milan Paquetà a sbloccare la partita dopo appena sette minuti. Il Psg reagisce ma prima Lopes è bravo su Herrera, poi Mbappè sfiora il palo. La squadra di Pochettino attacca, il Lione punta solo a ripartire e anche nella ripresa la musica non cambia quando Icardi si rende pericoloso in avvio. Senza Neymar, Messi e Di Maria il Psg si affida solo all’attaccante argentino e a Mbappè, allora è il Lione ad andare vicinissimo al raddoppio ma Navas è miracoloso su Dembelè. Pochettino non ha cambi e butta nella mischia i ragazzi delle giovanili Simons e Michut, i parigini vanno in pressione e si gioca a una porta sola: al 75’ arriva allora il pari di Kehrer appena entrato, con un tiro sporco che beffa Lopes. Il Psg crede nella rimonta e sette minuti dopo Mbappè sfiora ancora il palo su punizione, ma è l’ultimo sussulto prima del fischio finale.



NANTES-MONACO 0-0

Niente gol e solo qualche emozione tra due squadre che si stanno risollevando dopo un avvio di stagione tra alti e bassi. I monegaschi, all’ottavo risultato utile nelle ultime nove partite, sono sempre più vicini alla zona Europa mentre i gialloverdi sono indietro di un solo punto e non perdono da quattro turni. Match di grande equilibrio in cui Nantes e Monaco si annullano, con i padroni di casa che hanno più occasioni ma mancano di cinismo sottoporta.



METZ-STRASBURGO 0-2

Sempre più giù il Metz che cade in casa anche contro lo Strasburgo e resta al penultimo posto in classifica, mentre per la squadra dell’Alsazia arriva il terzo successo nelle ultime quattro partite che vale un posto a ridosso della zona Europa. Sono Ajorque e Aholou e firmare l’uno-due in avvio e in conclusione di ripresa, il Metz è troppo molle in difesa e poco incisivo in attacco per riuscire a reagire.



CLERMONT-REIMS 0-0

Un punto ciascuno che aiuta soltanto il Reims, mentre il Clermont non riesce a staccarsi dalle parti bassi della classifica. La squadra dello Champagne è a 24 punti mentre la neopromossa sale solo a 18. Eppure poteva finire peggio per i padroni di casa, costretti a giocare in 10 dal 14’ per il rosso diretto a Seidu. Quasi tutto il match con uomo in meno, quindi, ma il Clermont alza il muro e regge l’urto fino alla fine.



BREST-NIZZA 0-3

Vola al secondo posto il Nizza che riesce a espugnare Brest nonostante un uomo in meno per quasi tutta la partita. I rossoneri infilano la terza vittoria di fila, mentre per il Brest un solo punto nelle ultime tre partite ma posizione sempre tranquilla a metà classifica. Gli ospiti passano avanti al 13’ con Dolberg su assist di Kluivert, poi al 20’ arriva il rosso diretto a Schneiderlin ma i padroni di casa non ne approfittano. Anzi, al 79’ Delort e nel recupero Gouiri arrotondano il punteggio per gli uomini di Galtier.