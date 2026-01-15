Como-Milan, Bartesaghi: "Nella ripresa cambiato atteggiamento, siamo stati cinici"

Il Milan vince 3-1 in rimonta a Como e la svolta, dopo lo svantaggio iniziale e prima di una grande ripresa, è arrivata all'intervallo. Lo ha svelato l'autore della doppietta Adrien Rabiot, lo ha confermato uno dei giovanissimi del gruppo come Davide Bartesaghi: “Dopo il primo tempo, serviva cambiare atteggiamento e prendere più coraggio. Si è visto durante il secondo tempo, ci è stato chiesto di fare una prova molto importante sotto l’aspetto fisico e le nostre caratteristiche sono venute fuori”, ha detto a Dazn.