Como-Milan, Bartesaghi: "Nella ripresa cambiato atteggiamento, siamo stati cinici"

© Getty Images
Il Milan vince 3-1 in rimonta a Como e la svolta, dopo lo svantaggio iniziale e prima di una grande ripresa, è arrivata all'intervallo. Lo ha svelato l'autore della doppietta Adrien Rabiot, lo ha confermato uno dei giovanissimi del gruppo come Davide Bartesaghi: “Dopo il primo tempo, serviva cambiare atteggiamento e prendere più coraggio. Si è visto durante il secondo tempo, ci è stato chiesto di fare una prova molto importante sotto l’aspetto fisico e le nostre caratteristiche sono venute fuori”, ha detto a Dazn.
Bartesaghi si è spinto meno in avanti rispetto ad altre occasioni: "L’avevamo preparata diversamente, stavo un po’ più basso. Comunque cerchiamo di dare sempre il massimo durante la settimana per arrivare bene alla gara. Nel secondo tempo ho spinto meno perché loro facevano tanti cross, eravamo in vantaggio e dovevamo difendere il risultato. Quindi chiedevano sia a me sia ai compagni di chiudere il secondo palo perché arrivavano molto i palloni”.
L'esterno classe 2005 sorride perché il Milan è tornato a vincere dopo i pareggi con Fiorentina e Genoa: “Era fondamentale fare una partita di questo genere dal punto di vista caratteriale. Poi le partite sono diverse: oggi abbiamo fatto meno tiri ma siamo stati più cinici sotto porta. Vuol dire che è andata meglio così”.