Fabregas: "Partita dominata, da vincere. Io da Serie A? No, no. Risultatismo..."

"Abbiamo perso e dobbiamo migliorare provando a vincere la prossima. Loro individualmente sono bravi. Io devo capire come far rialzare la testa dei miei ragazzi, poi continuare a crescere e migliorare": lo dice il tecnico del Como Cesc Fabregas a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan. "Si ripartirà dalla mentalità. Per una squadra giovane come noi sono partite difficili. Di solito parlo alla squadra dopo la partita, oggi non l'ho fatto. Non era il momento. Cosa gli dici dopo una prestazione del genere? Fa male ma quando c'è sconfitta si cresce di più". Alla vigilia Fabregas aveva detto che "In panchina è la Champions League contro la Serie D. Allegri ha dimostrato tutto da allenatore, io non ho fatto niente". "Almeno da Serie A oggi? No no, 1-3 Milan. Risultatismo, a voi piace tanto". E a Sky: "Oggi è difficile, abbiamo fatto molte cose bene, una partita da vincere, dominata. Abbiamo fatto 700 passaggi loro 200, una roba incredibile. Poi è vero che non si vince con il possesso, loro sono giocatori troppi forti che vincono con individualità. Noi abbiamo fatto molto bene come collettivo".