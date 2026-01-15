Logo SportMediaset

Napoli, per Antonio Conte il peggior girone di andata in carriera in Serie A

Considerando le stagioni cominciate dall'inizio"da è il peggior girone di andata in Serie A per Antonio Conte

15 Gen 2026 - 15:06
00:39 

Il giro di boa della stagione 2025/26 del Napoli consegna un dato statistico che fa rumore: con 39 punti in 19 giornate, Antonio Conte stabilisce il suo record negativo personale in un girone d'andata di Serie A. Mai, nelle sue precedenti esperienze sulle panchine di Juventus, Inter e Napoli (con l'Atalanta era subentrato in corsa), il tecnico leccese aveva chiuso la prima metà di campionato sotto quota 40. Per questo arriva la bocciatura dopo il pari col Parma: "colpa" di Conte che... aveva abituato tutti troppo bene.

Ecco il rendimento delle squadre di Conte al termine delle prime 19 giornate:
52 punti – Juventus 2013/14 (record positivo)
46 punti – Inter 2019/20
44 punti – Juventus 2012/13 e Napoli 2024/25
41 punti – Juventus 2011/12
41 punti – Inter 2020/21
39 punti – Napoli 2025/26 (record negativo)

antonio conte
girone
andata
serie a

