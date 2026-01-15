Napoli, per Antonio Conte il peggior girone di andata in carriera in Serie A

Il giro di boa della stagione 2025/26 del Napoli consegna un dato statistico che fa rumore: con 39 punti in 19 giornate, Antonio Conte stabilisce il suo record negativo personale in un girone d'andata di Serie A. Mai, nelle sue precedenti esperienze sulle panchine di Juventus, Inter e Napoli (con l'Atalanta era subentrato in corsa), il tecnico leccese aveva chiuso la prima metà di campionato sotto quota 40. Per questo arriva la bocciatura dopo il pari col Parma: "colpa" di Conte che... aveva abituato tutti troppo bene.