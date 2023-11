Ligue 1: il Psg e Mbappé si rialzano subito, 3-0 sul Reims e primato in classifica 

francia

Dopo la sconfitta in Champions contro il Milan la squadra di Luis Enrique torna al successo grazie alla tripletta del francese

© Getty Images Nella dodicesima giornata di Ligue 1 il Paris Saint-Germain torna a sorridere: dopo la sconfitta in Champions contro il Milan la squadra di Luis Enrique ritrova i tre punti sul campo del Reims, sconfitto per 3-0 grazie alla tripletta di Mbappé. L’attaccante francese apre le marcature al 3’ su cross di Dembelé, raddoppia al 59’ su assist di Soler e la chiude all’82’. Il Psg si prende anche la testa della classifica, a 27 punti.

REIMS-PSG 0-3

Prova di forza del Paris Saint-Germain, che stende il Reims 3-0 in trasferta grazie alla tripletta di Mbappé. L’attaccante francese apre le marcature subito, quando al 3’ raccoglie il traversone di Dembelé ed insacca con un destro al volo delizioso in diagonale. I padroni di casa pareggiano con Ito dopo pochi minuti, ma il gol dell’1-1 viene annullato a causa di un fuorigioco di Daramy. Gli uomini di Luis Enrique rientrano negli spogliatoi avanti di un gol, e nella ripresa le cose non cambiano: poco prima dell’ora di gioco (59’) Soler mette un pallone dentro l’area di rigore, spinto in rete sempre da Mbappé, per il raddoppio. La reazione degli uomini di Will Still è rabbiosa, ma nonostante il forcing i biancorossi non riescono nemmeno ad accorciare le distanze. All’82’ Mbappé decide anche di portarsi a casa il pallone, firmando la sua personale tripletta insaccando la palla messa a rimorchio da Barcola. Finisce 3-0, con il Psg che grazie al pareggio del Nizza si prende la vetta della Ligue 1, a quota 27 punti. Resta per ora al quarto posto il Reims, fermo a 20.

