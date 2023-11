Ligue 1: il Montpellier ferma il Nizza di Farioli sullo 0-0

FRANCIA

I rossoneri impattano in trasferta e salgono a 26 punti: il Psg (a meno due) può tornare in vetta alla classifica

© Getty Images Il Nizza porta a sette la striscia di partite consecutive senza subire reti ma questa volta non riesce a trovare la vittoria: termina 0-0 l’anticipo della dodicesima giornata di Ligue 1 in casa di un Montpellier che colpisce un palo per tempo con Adams. Diventano così 26 i punti in classifica per la squadra di Farioli, che attende l’incontro del Psg di domani: in caso di successo contro il Reims i parigini andrebbero in vetta a +1 sui rossoneri.

Francesco Farioli vuole continuare a sognare insieme al suo Nizza e l'anticipo del venerdì mette davanti alla capolista l'ostacolo Montpellier allo Stade de la Mosson. Nel 4-3-3 degli ospiti viene confermato il tridente Sanson-Moffi-Boga, mentre i padroni di casa si appoggiano a capitan Savanier ed Adams. La partita non offre grandi spunti fino alla mezz'ora, quando l'attaccante del Montpellier parte da centrocampo, salta Todibo e colpisce il palo con un bel diagonale mancino. Passano pochi minuti e Boga costruisce la risposta ospite, servendo Bouanani che calcia però a lato. Thuram non trova la porta dopo una bella combinazione in area in avvio di ripresa e si rende decisivo con un paio di interventi difensivi nei minuti successivi, poi al 58’ Adams colpisce però un altro legno per i padroni di casa con un colpo di testa.

Farioli si affida ai cambi per provare a vincerla ed è proprio uno di essi a creare una grande occasione da rete: al 70’ il mancino dal limite di Laborde termina di pochissimo a lato infatti. Il match si spegne poi gradualmente e arriva il triplice fischio a decretare lo 0-0 finale. Il Nizza resta così imbattuto in campionato e porta a sette la striscia di partite consecutive senza subire gol, salendo a 26 punti in classifica e ora esposto all’eventuale sorpasso del Psg (attualmente a meno due dai rossoneri), domani protagonista sul campo del Reims. Il Montpellier invece si porta a 12 lunghezze (con una partita in meno).