Ligue 1: il Marsiglia vince e torna al secondo posto, tutto facile per il Monaco

FRANCIA

Tudor vince per 3-1 con il Troyes, stesso risultato per i monegaschi contro il Lorient

© Getty Images Nella 31esima giornata di Ligue 1, vince il Marsiglia, che batte 3-1 il Troyes e si riprende il secondo posto volando a +1 sul Lens. Netto 3-1 per il Monaco, sempre più quarto in classifica, contro il Lorient. Bene il Lille con il Montpellier (2-1) e lo Strasburgo (3-1 all’Ajaccio). Vittoria anche per il Clermont contro l’Angers: finisce 2-1. Cade invece il Nizza 1-0 contro il Brest, così come il Nantes, che perde 2-1 ad Auxerre.

Vedi anche Calcio estero Ligue 1: il Psg vince contro il Lens, il Rennes travolge il Reims

MARSIGLIA-TROYES 3-1

Torna a vincere al Velodrome il Marsiglia, che batte il Troyes 3-1. Il dominio OM comincia dopo soltanto due minuti: banale errore in costruzione degli ospiti, che regalano palla a Vitinha, bravo a entrare in area, battere il portiere avversario sotto la traversa e trovare il suo primo gol con la maglia del Marsiglia. L’attaccante portoghese sfiora la doppietta pochi minuti dopo, ma questa volta trova la parata di Gallon. I padroni di casa continuano a collezionare occasioni e Sanchez sfiora il gran gol al volo. Il secondo gol è soltanto rimandato: al 40’ Cengiz Under sfrutta un altro errore difensivo del Troyes, infilando il portiere avversario sul palo lontano. Vitinha è in serata e ci riprova a inizio ripresa: ottimo controllo in area e rasoterra fuori di un soffio. La doppietta dell’ex Braga arriva comunque al 64’, quando recupera un altro pallone in area e batte il portiere sotto la traversa. La difesa ospite continua a sbandare e Sanchez va vicino al poker, strozzando troppo il suo destro. Nel finale c’è tempo per il gol del Troyes, che al 91’ capitalizza al massimo un contropiede con Baldé. Termina quindi 3-1: con questa vittoria il Marsiglia si riprende il secondo posto, salendo a 64 punti a +1 sul Lens. Rimane terzultimo a 21 invece il Troyes.

MONACO-LORIENT 3-1

Trionfa il Monaco, che liquida il Lorient 3-1. Il copione è chiaro fin dai primi minuti, con i padroni di casi che sbloccano la gara dopo appena 14’: Diatta si inserisce bene in area e firma il suo quinto gol stagionale. Il raddoppio arriva tredici minuti più tardi: bell’azione offensiva dei monegaschi, con Ben Yedder che serve Golovin, bravo a battere in corsa Mannone. Verso il finale di frazione potrebbe dilagare il Monaco, ma Volland non trova la porta. L’attaccante tedesco si fa perdonare nella ripresa, quando al 55’ cala il tris con un bel tiro sotto l’incrocio dei pali. Gli ospiti sono tramortiti, ma provano una timida reazione prima con Talbi, che trova il pronto intervento di Nubel, e poi con Koné, che accorcia le distanze all’86’. Finisce quindi 3-1: il Monaco vola a 61 punti e consolida il quarto posto in classifica, mentre il Lorient decimo a 45.

LILLE-MONTPELLIER 2-1

Vittoria in rimonta per il Lille, che batte il Montpellier 2-1. Padroni di casa in pieno controllo del campo e del gioco nei primi minuti, ma senza riuscire a concretizzare: prima Weah non è preciso su spunto di David, poi Bamba vola in cielo su corner ma trova la parata di Lecomte. E così, al 24’, passa il Montpellier: Wahi scappa in contropiede, arriva sul fondo e mette un bel pallone a rimorchio per Sylla, che sul secondo palo porta in vantaggio i suoi. Il Lille subisce il colpo e gli ospiti potrebbero addirittura raddoppiare con un’azione in fotocopia, ma questa volta Khazri spreca tutto. Sul finire di tempo il Montpellier avrebbe un’altra occasione per raddoppiare con Wahi, bravo Chevalier a parare. La ripresa è tutta della squadra di Fonseca: Gomes prende il palo, Andre trova ancora il riflesso del portiere avversario da fuori area. Il pari è nell’aria e arriva al 70’: Cabella scende sul fondo e pensa David solo a centro area, che in tap-in firma il suo 20esimo gol in campionato. La rimonta è completata due minuti dopo con il colpo di testa decisivo di Cabella. Finisce quindi 2-1 per il Lille, che sale al quinto posto a quota 55 punti. Resta a 37 invece il Montpellier.

BREST-NIZZA 1-0

Vince il Brest contro il Nizza: finisce 1-0. Entrano bene in campo gli ospiti, che tengono il pallino del gioco e conquistano preziosi calci piazzati, non concretizzati da Barkley. Al 12’ però sono i padroni di casa a trovare il gol del vantaggio: Lala crossa in area dove si è smarcato Le Douaron, bravo a colpire di testa e infilare Schmeichel. Il Nizza alza il pressing e colleziona occasioni: prima Bouanani si fa parare il tiro da Bizot, decisivo il portiere olandese anche sull’azione personale di Bard, che salta due difensori ma non riesce a segnare da fuori area. A inizio ripresa torna a farsi vedere in area avversaria il Brest, che va vicino al raddoppio con il tiro di Del Castillo, che da buona posizione non inquadra la porta. La partita scorre intensa ma senza occasioni: finisce 1-0 per il Brest, che ferma così la corsa europea del Nizza, ancora a quota 45 punti.

AUXERRE-NANTES 2-1

Colpo salvezza dell’Auxerre, che vince lo scontro diretto contro il Nantes 2-1. Partita nervosa fin dall’inizio, quando i padroni di casa conquistano, al 5’, un calcio di rigore: tocco di mano in area e Jubal non sbaglia dal dischetto. Gli ospiti reagiscono provando a conquistare campo con il palleggio, ma l’Auxerre chiude tutti gli spazi. Più passano i minuti più il match si innervosisce, con poche occasioni e tanti cartellini da una parte e dall’altra. Al 43’ però arriva il raddoppio della squadra di Pelissier è firmato da Nuno Da Costa, bravo ad attaccare la profondità e battere il portiere avversario. Gli ospiti accorciano le distanze a inizio ripresa: al 55’ Mohamed prende il tempo a un difensore e di testa fa 2-1. Il risultato non cambia nel finale: l’Auxerre conquista quindi tre punti fondamentali nella propria corsa salvezza salendo a 32 punti e superando proprio il Nantes, ora a -1.

CLERMONT-ANGERS 2-1

Vince anche il Clermont, che piega l’Angers 2-1. Piedi freddi in avvio di match, quando le due squadre non riescono a imporre ritmo alla partita e a creare vere occasioni da gol. Tutto cambia al 28’ quando, alla prima discesa offensiva, gli ospiti vanno in vantaggio: Hunou riceve palla al limite dell’area e lascia partire un gran tiro da fuori che infila l’angolino. Il vantaggio dell’Angers dura soltanto cinque minuti: fallo in area di un difensore ospite e calcio di rigore per il Clermont, dal dischetto Kyei non sbaglia. La rimonta della squadra di Gastien è completata al 39’, quando Cham batte il portiere avversario con un preciso rasoterra. Sul finale di primo tempo però ecco un altro episodio chiave del match: brutta entrata di Borges a centrocampo e padroni di casa in dieci. Nella ripresa gli ospiti avrebbero l’occasione per pareggiare, ma Hunou colpisce soltanto il palo dall’interno dell’area. Il Clermont chiude in dieci per l’espulsione di Seidu al 95’, ma riesce a portare a casa la partita, salendo così a quota 43 punti. Rimane ultimissimo a 14 l’Angers.

STRASBURGO-AJACCIO 3-1

Tutto facile per lo Strasburgo, che batte l’Ajaccio 3-1. Subito aggressivi i padroni di casa, che chiudono i corsi nella propria area e al 26’ passano: fallo ingenuo in area di un difensore avversario e calcio di rigore trasformato con freddezza da Gameiro. Lo Strasburgo potrebbe raddoppiare sul finale di tempo, ma Leroy para bene il colpo di testa di Mothiba. Il secondo gol arriva nella ripresa, quando al 71’ Diarra è il più rapido a ribadire in rete un pallone vagante in area. Cinque minuti dopo l’Ajaccio accorcia con Barreto, bravo a capitalizzare al massimo una mischia in area. I padroni di casa ristabiliscono le distanze nel finale: all’89’ Suzuki conclude in rete una bella azione personale. Tre punti quindi per lo Strasburgo, che raggiunge quota 29 punti, mentre l’Ajaccio resta fermo a 21.