Ligue 1: il Psg vince contro il Lens, il Rennes travolge il Reims

FRANCIA

La squadra di Galtier trionfa 3-1: a segno Messi e Mbappé. La doppietta di Doku lancia i rossoneri

© Getty Images Nel trentunesimo turno di Ligue 1 il Paris Saint-Germain vince senza troppa fatica contro il Lens per 3-1. Per i parigini (in superiorità numerica dal 19’) a segno Mbappé (31’), Vitinha (37’) e Messi, al 40’ su assist di tacco del francese. Inutile la rete di Frankowski su calcio di rigore al 60’. Trionfa anche il Rennes, che travolge 3-0 il Reims. A trascinare i rossoneri la doppietta di Doku (9’, 19’) e l’ex Bologna Theate, al 68’.

PSG-LENS 3-1

Vince senza troppa fatica il Psg, che piega 3-1 il Lens nello scontro diretto al Parco dei Principi. Gli ospiti iniziano con tanta aggressività, con il fine di mettere pressione ai parigini. La partita però cambia al 19’, quando gli ospiti restano in dieci uomini per via dell’espulsione diretta di Abdul Samed. I padroni di casa prendono in mano la gara, e dopo poco tempo stappano la partita: al 31’ è il solito Mbappé a portare in vantaggio i suoi, su assist di Vitinha. Pochi istanti dopo il portoghese torna protagonista, siglando il 2-0 al 37’. La squadra di Galtier è una furia: al 40’ Messi scambia con Mbappé, che restituisce di tacco per il 3-0 dell’argentino, poco prima del duplice fischio. Nella ripresa gli ospiti provano a reagire d’orgoglio, e nonostante l’inferiorità riescono a trovare il 3-1 al 60’, con Frankowski su rigore. Dopo la rete degli undici di Haise la gara è più equilibrata, ma il Paris resta in controllo e rischia poco fino alla fine. Vince il Psg 3-1, sale a 72 punti, a +9 proprio sul Lens, mettendo le mani sul titolo di Ligue 1.

RENNES-REIMS 3-0

Tre punti per il Rennes, che travolge 3-0 in casa il Reims. I rossoneri spingono subito nell’acceleratore, e stappano la partita dopo nove minuti con Doku. Dieci minuti dopo arriva anche il raddoppio, con l’esterno belga che segna la sua doppietta personale, su assist di Meling. Gli ospiti non hanno le forze di reagire, e il primo tempo è un monologo della formazione di Genesio. Nella ripresa gli undici di Will Still entrano in campo con un piglio diverso, ma non riescono a sfondare per riaprire la gara. A segnare invece è nuovamente il Rennes, che al 68’ trova la rete del 3-0 con l’ex Bologna Theate, su invenzione di Gouiri. Nei minuti finali la squadra ospite prova a rendere meno pesante il passivo, tuttavia senza riuscirci. Finisce 3-0, con il Rennes che sale a 53 punti (scavalcando momentaneamente il Lille). Sei punti in meno per il Reims, fermo a 47.

