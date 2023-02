Ligue 1, il Classique è del Psg: Messi e Mbappé asfaltano 3-0 l’OM, ora a -8  

FRANCIA

Nelle altre gare, Monaco ko 3-0 col Nizza, Rennes batte Nantes 1-0. Tris Reims al Tolosa, 1-1 tra Clermont e Strasburgo: Ajaccio e Auxerre piegano Troyes e Lorient

© Getty Images La gara più sentita in Ligue 1 va al Psg, che batte 3-0 il Marsiglia. Al 25', assist di Messi per Mbappé, che ricambia per l'argentino (29') e fa doppietta al 55', sancendo il +8 in classifica. Nel resto della venticinquesima giornata, il Nizza passa 3-0 in casa del Monaco, mentre il Rennes piega 1-0 il Nantes. Il Reims schianta 3-0 il Tolosa, Clermont e Strasburgo pareggiano 1-1. Lorient-Auxerre 0-1, l'Ajaccio batte 2-1 il Troyes.

OLYMPIQUE MARSIGLIA-PSG 0-3

Al Vélodrome troppo Paris Saint-Germain per l’Olympique Marsiglia, che si arrende per 3-0 nel Classique, la partita più intensa e suggestiva della Ligue 1. Al 12', i campioni di Francia perdono per infortunio Kimpembe, che esce in barella: al suo posto Pereira. Al 25’, la difesa dell’Om si ritrova sguarnita sull’assist di Lionel Messi per Kylian Mbappé, che alla prima occasione porta in vantaggio il Psg. Passano appena quattro minuti e l’asso francese restituisce il favore al fuoriclasse argentino che non deve fare altro che aprire il piatto e appoggiare alle spalle di Lopez. Al 33’ l'ex Barcellona con il destro fallisce clamorosamente il 3-0 da due passi . Dopo sette giri d’orologio è poi Marquinhos ad avere la palla per chiudere virtualmente i conti, ma il suo destro termina a lato di un soffio. Sul finire del primo tempo, Sanchez ha a disposizione una ghiotta punizione, ma l’ex Inter trova la parata di Donnarumma. Nella ripresa, i marsigliesi si fanno pericolosi con Sanchez, che prova ad approfittare dell’uscita a vuoto dell’ex rossonero, ma il suo pallonetto non inquadra la porta. Dopo pochi secondi, però, arriva il terzo gol dei parigini: palla deliziosa di Messi, che pesca ancora Mbappé bravo a colpire al volo di sinistro e ad incrociare sul secondo palo. Quello del parigino è il 200° gol con il Psg che vale l’aggancio a Edinson Cavani alla vetta dei marcatori all-time del club. Al 65’ parata strepitosa di Donnarumma sul solito Sanchez, che non riesce a riaprire il match. Il portiere degli ospiti è poi ancora decisivo sul tentativo di Vitinha al 90’. Con questa fondamentale vittoria il Psg sale così a 60 punti, lasciando a -8 il Marsiglia e andando in fuga in un campionato che questa sera potrebbe aver preso una piega ben precisa.

MONACO-NIZZA 0-3

Il Monaco subisce una severa batosta in casa da parte del Nizza, che vince 3-0. Tutte nel primo tempo le reti dei rossoneri che prima della mezz’ora si portano già sul 2-0 con la doppietta di Moffi, che all’8’ capitalizza l’assist di Dante e al 26’ quello di Thuram. Gli ospiti però devono registrare anche l’infortunio dell’ex Juventus Aaron Ramsey, che viene sostituito da Rosario. Pochi minuti prima del duplice fischio dell’arbitro, l’autore dei primi due gol si rende protagonista con il passaggio decisivo a Thuram, che cala il tris. Nella ripresa, cambio quadruplo per la formazione di Clement, che butta nella mischia Ben Yedder, Golovin, Diop ed Henrique. I padroni di casa attaccano a testa bassa per cercare almeno di riaprire la partita, ma la vittoria è del Nizza, che raccoglie l'ottavo risultato utile consecutivo e scavalca il Lorient in settima posizione. Di contro, il Monaco raccoglie il primo ko dopo quattro successi di fila, resta a 50 punti e viene agganciato dal Lens in terza piazza.

NANTES-RENNES 0-1

Vittoria in trasferta del Rennes, a cui basta l’1-0 per mettere ko il Nantes. Partono bene i gialloverdi, che all’11’ ci provano con Chirivella, poi l’arbitro annulla una rete a Delort per fuorigioco. Sono però i rossoneri a passare con il gol di Doku, che al 20’ fulmina Lafont. Parte poi l’assalto dei padroni di casa, ma né Delort, né Ganago riescono a pareggiare. Nella ripresa, la formazione di Kombouaré prova a giocarsi tutte le sue carte per raggiungere l’1-1, ma manca ancora la precisione e il Nantes incassa la seconda sconfitta consecutiva, restando tredicesimo a 28 punti. Il Rennes sale invece a 46, confermandosi in quinta piazza.

REIMS-TOLOSA 3-0

Ancora un successo netto in casa per il Reims, che questa volta abbatte 3-0 il Tolosa. Gli uomini di Still mettono subito le cose in chiaro con due gol nei primi minuti: prima con Ito (4’), poi con Munetsi (7’). Gli occitani, invece, perdono per infortunio Ratao, che fa spazio a Chaibi. Anche nei secondi 45 minuti, i padroni di casa non smettono di giocare e al 49’ Balogun chiama alla grande parata Dupé. Dieci minuti dopo si rendono pericolosi anche gli ospiti, ma la conclusione di van den Boomen finisce la sua corsa sul palo destro. I biancorossi chiudono poi i conti al 68’ con il colpo di testa di Abdelhamid, mentre solo il legno nega il 4-0 a Balogun. Il Reims raggiunge quota 37 punti consolidando il decimo posto e staccando ulteriormente proprio il Tolosa, undicesimo a 32 lunghezze.

LORIENT-AUXERRE 0-1

Cade in casa il Lorient, piegato per 1-0 dall’Auxerre. Al 9’ subito un’occasione per gli ospiti, che colpiscono il palo con Ben Siriki Dembélé. Gli arancioneri rispondono alla mezz’ora con Le Fée, ma il suo tiro finisce alto. Nel secondo tempo, crescono gli uomini di Pelissier che cercano la rete con Massengo: conclusione alta. Il gol però è solo questione di tempo e al 58’ Raveloson segna in modo rocambolesco il suo primo gol in campionato: scivola battendo una punizione, che però prende una traiettoria imprendibile per Mannone. A dieci minuti dalla fine altro legno, questa volta per i padroni di casa, con Le Fée sfortunato dalla lunga distanza. Negli ultimi secondi, l’ex Inter Radu salva poi il risultato su Koné e il Lorient torna alla sconfitta, rimanendo a 39 punti. Secondo successo di fila invece per l’Auxerre, che sale in sedicesima posizione a quota 21 in compagnia dell’Ajaccio.

AJACCIO-TROYES 2-1

Trionfo casalingo per l’Ajaccio, che rimonta 2-1 il Troyes. La formazione di Pantaloni parte alla grande e al 4’ Hamouma impegna Gallon, che sfodera una parata notevole. Sono però gli ospiti a passare con Mama Baldé, che al 23’ risolve una mischia in area di rigore. I padroni di casa cercano di reagire, ma il primo tempo si chiude a favore degli avversari. Nel secondo, invece, il direttore di gara Bollengier assegna un rigore agli Orsi, che pareggiano al 62’ con Belaili. La rimonta è completata sei minuti dopo con il facile tap-in di El Idrissy, che vale il 2-1. I blu, invece, restano in dieci per l’espulsione proprio di Mama Baldé (76’), che nel giro di pochi istanti riceve due cartellini gialli. L’Ajaccio torna così a vincere dopo tre sconfitte e vola in diciassettesima posizione a 21 punti (gli stessi dell’Auxerre), scavalcando proprio il Troyes, che da cinque match conosce solo la sconfitta e resta penultimo a 19.

CLERMONT-STRASBURGO 1-1

Un gol a testa per Clermont e Strasburgo, che non vanno oltre l’1-1. La gara è nervosa e nei primi 23 minuti fioccano già tre cartellini gialli. La via della rete la trovano però gli alsaziani, che al 34’ passano con il morbido pallonetto di Diallo. La risposta dei rossoblù arriva invece nel secondo tempo e porta la firma di Rashani, che al 65’ buca Sels per l’1-1. Gli uomini di Gastien iniziano a credere nella rimonta, ma Kyei trova una grande parata del portiere e il Clermont raggiunge quota 31, con la vittoria che manca da sei partite. Lo Strasburgo invece vede avvicinarsi Auxerre e Ajaccio, ora lontane solo un punto dalla zona salvezza.