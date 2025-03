Cristiano Ronaldo rinuncia alla trasferta in Iran: rischiava 100 frustate

Tutto nasce nel novembre del 2023, in occasione di un'altra trasferta dell'Al Nassr a Teheran, quella volta per affrontare il Persepolis, con una folla di tifosi che aveva letteralmente preso d'assalto l'albergo dove alloggiava la squadra saudita per attendere CR7 e magari strappargli un selfie o un autografo. In realtà il plurivincitore del Pallone d'oro non aveva concesso troppo tempo ai suoi fan, ma si era fermato per abbracciare e dare un bacio sulla fronte a un'artista disabile, Fatemeh Hammami Nasrabadi, conosciuta non solo in Iran per le sue opere che dipinge con i piedi. Ma il gesto di CR7 con una donna che non è sua moglie per le leggi iraniane è considerato adulterio, e punito con cento frustate.