Bundesliga, il Bayern Monaco è Campione! Decisivo il pari del Leverkusen col Friburgo

FRIBURGO-BAYER LEVERKUSEN 2-2

Molla la presa il Bayer Leverkusen, che pareggia solo allo scadere per 2-2 sul campo del Friburgo e permette al Bayern Monaco di festeggiare il trentaquattresimo titolo di Bundesliga della sua storia. Le Aspirine partono piuttosto bene, ma con il passare dei minuti l’inerzia si sposta dalla parte dei padroni di casa. Al 44’ i bianconeri stappano anche la partita, grazie alla gran botta di Eggestein da fuori area. Dopo l’intervallo gli uomini di Xabi Alonso non reagiscono, e al 48’ arriva un’altra spallata: Manzambi mette il pallone in mezzo dalla sinistra e Hincapié devia rovinosamente nella sua porta, per l’autorete che vale il 2-0. I rossoneri dopo il raddoppio subito cercano timidamente di accorciare le distanze, riuscendoci all’82’ con Wirtz. Gli ospiti trovano la forza anche per pareggiare i conti al 93’ con il gol di Tah, ma non basta per evitare la festa del Bayern Monaco. Con questo 2-2 il Friburgo sale a 52 punti, chiude invece al secondo posto il Bayer Leverkusen, a 68 punti a due giornate dalla fine.



AUGSBURG-KIEL 1-3

Colpo importante in chiave salvezza del Kiel, che si impone per 3-1 sul campo dell’Augsburg. I padroni di casa provano a gestire il possesso nel corso del primo tempo, ma al 25’ vanno sotto con il calcio di rigore trasformato da Machino. Quindici minuti più tardi la squadra dell’Holstein raddoppia, con Bernhardsson che buca Dahmen per la seconda volta. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti di due reti, ma subito dopo l’intervallo arriva anche il tris: al 51’ Skrzybski innesca ancora una volta Bernhardsson, che sigla la sua personale doppietta per il 3-0. Nella mezzora finale di secondo tempo i biancorossi cercano in tutti i modi di accorciare, ma trovano solamente il gol della bandiera con Mounié al 90’. Con questo 3-1 il Kiel sale a 25 punti, ora ad una sola lunghezza dal sedicesimo posto che vale il play-out (occupato dal Heidenheim a quota 26). Fermo a 43 l’Augsburg, in undicesima posizione.