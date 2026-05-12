Sergio Ramos comprerà il Siviglia: firmato un accordo preliminare

12 Mag 2026 - 15:14
© Getty Images

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Sergio Ramos è a un passo dall’acquisto del Siviglia. Come riportato da Fabrizio Romano, l’ex difensore del Real Madrid e del club andaluso ha già firmato un accordo preliminare con gli azionisti della società insieme al fondo Five Eleven Capital. Dopo due giorni di incontri serrati, le parti avrebbero raggiunto un’intesa totale con Sergio Ramos che comprerà l’80 per cento delle azioni totali del Siviglia, diventandone così l’azionista di maggioranza. L’ex difensore era accompagnato dal fratello René Ramos, dall’avvocato Julio Senn - ex direttore generale del Real Madrid tra il 1999 e il 2002 - e da altri membri del suo entourage.
La testata locale "El Correo de Andalucía" ha riportato che la valutazione del club si aggirerebbe intorno ai 450 milioni di euro, cifra che però scenderebbe a poco più di 400 milioni considerando il debito societario. Per questo motivo, nel piano predisposto dal gruppo di Ramos sarebbe prevista anche una ricapitalizzazione tra 80 e 100 milioni di euro, destinata a migliorare la situazione finanziaria del club e ad aumentare il tetto salariale, elemento che negli ultimi anni ha inciso pesantemente sulla costruzione della rosa.
Il prossimo passaggio sarà la formalizzazione davanti al notaio, seguita dall’approvazione della Liga e del Consejo Superior de Deportes.

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