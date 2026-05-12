ATLETICA

Iapichino debutta all'aperto nel lungo della prima tappa di Diamond League a Keqiao

Le dichiarazioni della saltatrice e del padre allenatore alla vigilia del volo per la Cina. In gara anche Furlani nel lungo uomini ma in competizione non valida per i punti Diamond

di Ferdinando Savarese
12 Mag 2026 - 16:51
© Chiara Montesano-competition kit Diamond

© Chiara Montesano-competition kit Diamond

Larissa Iapichino sarà sulla pedana del salto in lungo donne, sabato 16 maggio, in occasione del primo meeting annuale della Diamond League 2026, programmato a Keqiao in Cina, per quello che sarà anche il suo debutto stagionale all'aperto meno di due mesi dopo la finale dei mondiali indoor di Torun dove ha conquistato la medaglia d'argento, nel principale circuito internazionale di meeting da lei già vinto due volte in carriera, nelle finali di Bruxelles 2024 e Zurigo 2025.

Per la 23enne saltatrice fiorentina che partirà per la sua destinazione domani insieme al padre Gianni, suo allenatore, sarà certamente l'occasione per testare la propria condizione in un periodo ancora di preparazione in vista dei tanti obiettivi che, oltre al tentativo di fare uno storico tris proprio nell'ambito del Trofeo del Diamante, la vedranno impegnata negli Europei di Birmingham ad agosto e negli Ultimate Championship di Budapest, a settembre, il nuovo super campionato del mondo introdotto quest'anno da World Athletics.

Tra le avversarie di Larissa da evidenziare su tutte la statunitense primatista stagionale mondiale Alexis Brown, atterrata a 7,07 in Florida un mese fa, ma anche la sua connazionale oro mondiale di Nanchino 2025 Claire Bryant, e poi la colombiana Natalia Linares, bronzo a Tokyo 2025 e stesso metallo anche nella finale iridata indoor di Torun in marzo, proprio dietro l'azzurra, oltre che le altre specialiste USA Quanesha Burks e Monae' Nichols, l'olandese Pauline Hondema, la svedese Khaddi Sagnia, la giamaicana Nia Robinson e la coppia cinese Tan Mengyi e Xiong Shiqi.

LE DICHIARAZIONI DI LARISSA IAPICHINO

"L’esordio outdoor è sempre un momento speciale e particolare, quest’anno andiamo in Cina e cominciamo nella mia arena preferita di competizione, la Diamond League. Cerco di vivere giorno per giorno le emozioni che ci porteranno agli Europei e a un finale di stagione davvero molto intenso. Non parlo di record né misure, sono molto determinata a riscuotere altresì i frutti del lavoro fatto di cui sono pienamente soddisfatta."

LE DICHIARAZIONI DI GIANNI IAPICHINO

"Siamo molto contenti di esordire quest’anno in Cina, anche se si parte 15 giorni prima del nostro consueto. Larissa è in una fase di preparazione ovviamente più orientata ancora alla forza, anche se tutti i parametri sono il linea con già uno stato di forma che le permette di battersi nel contesto della Diamond League. Siamo molto concentrati in questa stagione che ci vedrà competere in tutte le tappe di Diamond League prima degli Europei di Birmingham per prepararci poi al potenziale rush finale di Diamond Finals e Ultimate Championship. Anticipo le domande e non mi esprimo su misure od obiettivi, l’unico nostro pensiero è saltare bene e lungo sfoggiando sempre la miglior versione di Larissa."

© Chiara Montesano

© Chiara Montesano

Nel meeting cinese di Diamond League sarà in gara anche Mattia Furlani, anche lui all'esordio stagionale dopo l'argento iridato nella finale dei mondiali al coperto di Torun, in una gara che però è fuori dall'assegnazione dei punti validi per conquistare l'accesso alla finale della manifestazione per l'assegnazione del Trofeo, ma ovviamente sarà in ogni caso estremamente interessante per valutare la forma del super campione azzurro, 7 podi consecutivi negli ultimi sette campionati internazionali disputati comprese le Olimpiadi.

Per il 21enne saltatore italiano, che gareggerà anche il 23 maggio successivo nella seconda tappa del circuito a Xiamen, sempre in Cina, nell'occasione valido anche per i punti Diamond, gli avversari di sabato saranno i giamaicani Tajay Gayle e Wayne Pinnock, il cinese Shi Yuhao, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, l'australiano Liam Adcock e il sudafricano Luvo Manyonga.

© Getty Images

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