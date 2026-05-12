Iapichino debutta all'aperto nel lungo della prima tappa di Diamond League a Keqiao

"Siamo molto contenti di esordire quest’anno in Cina, anche se si parte 15 giorni prima del nostro consueto. Larissa è in una fase di preparazione ovviamente più orientata ancora alla forza, anche se tutti i parametri sono il linea con già uno stato di forma che le permette di battersi nel contesto della Diamond League. Siamo molto concentrati in questa stagione che ci vedrà competere in tutte le tappe di Diamond League prima degli Europei di Birmingham per prepararci poi al potenziale rush finale di Diamond Finals e Ultimate Championship. Anticipo le domande e non mi esprimo su misure od obiettivi, l’unico nostro pensiero è saltare bene e lungo sfoggiando sempre la miglior versione di Larissa."