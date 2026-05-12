Sfida al vertice tra Porsche e Jaguar nel "salotto buono" di Montecarlo
Doppio appuntamento per i protagonisti del Mondiale elettrico sulle strade del Principatodi Stefano Gatti
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Il Campionato Mondiale ABB FIA Formula E torna sulle strade di Montecarlo per le tappe otto e nove della stagione 2025/26. Fin dal suo debutto sulle iconiche strade monegasche nel 2015, il principato ha accolto la serie completamente elettrica a braccia aperte. La Formula E utilizza l'intero circuito da tre chilometri e 337 metri, lo stesso del Gran Premio di Formula Uno. Tutte e otto le gare del Mondiale elettrico a Monaco hanno visto almeno un pilota guadagnare nove o più posizioni rispetto alla sua posizione in griglia. Tra questi c'è anche Nick Cassidy, passato dal quattordicesimo al terzo posto con Jaguar TCS Racing durante la gara domenicale dello scorso anno. Quello del Principato è un appuntamento di riferimento per tifosi, team, piloti e media: molti di loro lo definiscono il loro weekend di gara preferito nel calendario del Campionato Mondiale ABB FIA Formula EIl MonacoE-Prix 2026 inizia alle 15:05 ora locale di sabato 16 e domenica 17 maggio.
"Non vedo l'ora di correre a Monaco e dopo la mia vittoria a Berlino è fantastico arrivare a questo weekend con un po' di slancio positivo. È praticamente la mia gara di casa e, avendo già vinto a Monaco e salito sul podio in diverse occasioni, non vedo l'ora di correre di nuovo su quel circuito unico". (Mitch Evans - Jaguar TCS Racing)
"Ogni pilota vuole fare bene a Monaco. Il circuito è incredibilmente tecnico e non c'è margine di errore, il che lo rende una delle gare più gratificanti del calendario. Ho mostrato un buon ritmo qui negli anni ed è un circuito sul quale amo correre. L'obiettivo di questo weekend rimane lo stesso di sempre: massimizzare ogni sessione, qualificarsi bene e lottare in testa in entrambe le gare". (Jean-Eric Vergne - Citroën Racing)
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MAGIA DI MONACO
Montecarlo è stata una presenza fondamentale nel calendario fin dall'inizio della serie, con il campionato che ha utilizzato un tracciato più corto del famoso tracciato prima di adottare il pieno tracciato nella stagione 2020/21. I piloti lo adorano, e con auto rapide ma strette le opportunità di sorpasso sono infinite. La stagione 2022/23 vide ad esempio un impressionante numero di sorpassi: addirittura centosedici. Curve come La Rascasse, Casino Square e Fairmont Hotel Hairpin compongono il circuito stradale, e ci sono sorpassi in una ricchezza di luoghi inaspettati, come il passaggio a pochi centimetri l'uno dall'altro su per la collina a Beau Rivage. Tre delle otto gare sono state vinte anche con meno di mezzo secondo di scarto. Con la sua ripida salita e le sezioni ad alta velocità, il tracciato monegasco metterà nuovamente alla prova le capacità di gestione energetica del campo. L'anno scorso abbiamo assistito a due vincitori, ora campione del mondo ABB FIA Formula E Oliver Rowland del Nissan Formula E Team, seguito da Sebastien Buemi di Envision Racing per la sua terza vittoria da record al Principato in Formula E.
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LA STAGIONE FINORA
Le prime otto giornate della stagione 2025/26 sono state piene di dramma, imprevedibilità e molti vincitori diversi. Il Brasile ha dato i via alla stagione, con Jake Dennis che ha finalmente interrotto una striscia di quasi due anni senza vittorie trasformando la sua pole position di Julius Baer in una vittoria solida per Andretti. Poi è arrivato il turno di Città del Messico, dove Nick Cassidy è passato dalla tredicesima posizione al primo posto e ha regalato alla Citroën Racing la prima vittoria in monoposto appena due gare dopo il debutto. All'International Autodrome didMiami Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) ha conquistato la sua quindicesima vittoria in carriera durante le condizioni di bagnato e si è piazzato in cima alla classifica delle vittorie nella storia della Formula E. Pascal Wehrlein ha vinto la prima delle due gare a Jeddah, lanciandosi in cima alla classifica piloti con il Porsche Formula E Team. Il giorno seguente Antonio Félix Da Costa ha conquistato il suo primo successoo con il suo nuovo team Jaguar TCS Racing: quinta vittoria con un quinto produttore diverso per l'ex campione di Formula E. Madrid ha accolto per la prima volta il Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E, gareggiando a Jarama, una gara anch'essa vinta da Costa. L'ultima è stata Berlino, con la capitale tedesca che è una parte vitale del calendario in ogni stagione. Nico Müller ha vinto la sua prima gara di Formula E, ottenendolo con uno speciale tributo al 'Pink Pig' che celebra i 75 anni di Porsche Motorsport, con grande gioia del pubblico di casa. Il giorno seguente è stato Evans a ritrovarsi nuovamente sul gradino più alto del podio, passando dalla diciassettesima casella della griglia di partenza la gradino più alto del podio.
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DOPPIO APPUNTAMENTO
Il calendario delle gare a Monaco è leggermente diverso rispetto alla maggior parte dei giorni di gara, con il sabato che ospita sia le sessioni di allenamenti liberi al mattino sia una partenza anticipata alle 07:30 ora locale. La scorsa stagione ha anche segnato l'introduzione di due gare nel weekend dell'E-Prix di Monaco. Questo formato continuerà per tutta la stagione 2025/26, con due giorni di gara consecutivi sabato e domenica. Questo formato significa anche che il sabato ci sarà una gara PIT BOOST per rivoluzionare la strategia, in cui i piloti devono effettuare una sosta ai box obbligatoria a metà gara per permettere alle loro auto di ricevere un aumento energetico ultra-veloce del 10% (3,85 kWh) tramite un aumento di 30 secondi di 600 kW nella corsia dei box. Queste gare significano più energia disponibile per la nostra griglia, il che di conseguenza aumenta la probabilità di sorpassi e il potenziale per mosse strategiche e battaglie in pista. Queste gare hanno anche un solo Attack Mode della durata di sei minuti, rispetto alle gare tradizionali che hanno due attivazioni che durano in totale otto minuti.
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BATTAGLIA SERRATA IN CLASSIFICA
Con l'avvicinarsi della metà stagione, tutti gli occhi sono inevitabilmente puntati sulla classifica del campionato, poiché piloti, squadre e costruttori si contendono i rispettivi titoli.Porsche Formula ETeam guida attualmente tutti e tre le classifiche iridate, con Pascal Wehrlein che mantiene il titolo nella classifica piloti. Tuttavia, è estremamente equilibrato, dato che il tedesco guida con 101 punti, ma subito dietro c'è Evans con 98, con Edoardo Mortara della Mahindra Racing terzo con 93. Porsche ha anche avuto una forte concorrenza nella lotta tra squadre, con un vantaggio di 176 con Jaguar che ha ridotto il distacco con 163 - avendo vinto quattro delle prime otto gare. Il marchio tedesco è anche in testa alla classifica costruttori con 228 punti - ma Jaguar non è molto distante con 214.
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LA SOSTENIBILITÀ È AL CENTRO DELLA SCENA ALL'E-PRIX DI MONACO 2026
Le notizie sulla sostenibilità e le attivazioni per l'E-Prix di Monaco 2026 includono:
• Logistica Regionale e Trasporto Merci su Strada: la stagione 2025/26 presenta un calendario regionale semplificato (Americhe, Europa, Asia) che consente di gestire l'intera tappa europea (marzo-maggio) con logistica 100% su strada. Garantendo che tutte quelle operazioni su strada funzionino con biocarburanti, questa strategia "road-first" elimina la necessità di trasporto aereo e marittimo in questa tappa, riducendo intenzionalmente l'impronta di CO2 del Campionato.
• Infrastruttura ed efficienza alimentate dalla rete: L'E-Prix di Monaco passerà al 100% di energia della rete, sfruttando aggiornamenti permanenti delle infrastrutture urbane per eliminare la necessità di impianti temporanei di energia - riducendo le emissioni logistiche per garantire una soluzione energetica pulita, resiliente e snella.
• FanVillage circolarità e riduzione dei rifiuti: Il Fan Village dà priorità alla riduzione dei rifiuti attraverso una strategia integrata che combina la ristorazione zero rifiuti con l'uso di infrastrutture modulari e riutilizzabili. Indirizzando il cibo invenduto verso enti di beneficenza locali e utilizzando un'azienda di costruzione certificata B Corp, l'evento garantisce che sia i materiali organici che quelli strutturali siano gestiti in modo responsabile per minimizzare l'impatto ambientale complessivo.
• Idratazione e riduzione dei rifiuti plastici: Sulla base dell'iniziativa di Berlino, Monaco riduce gli imballaggi monouso per tutti gli stakeholder, incoraggiando una cultura più profonda del riempimento e del riutilizzo dalla corsia dei box alle tribune. Supportata da stazioni di idratazione gratuite e da un sistema di deposito Eco Cup per i fan, questa transizione riduce i rifiuti di produzione e l'impronta logistica di carbonio legata alla produzione, al trasporto e allo smaltimento di acqua pesante confezionata.
• BetterFutures Fund X Fondation Princesse Charlène de Monaco: Attraverso il BetterFutures Fund, la Formula E sostiene la Fondation Princesse Charlène deMonaco per realizzare il loro Programma di Sicurezza Idrica ad alto impatto che raggiunge fino a 300 bambini della zona. Combinando formazione pratica in acqua con educazione alle emergenze, l'iniziativa sviluppa competenze salvavita creando al contempo un'eredità duratura nella sicurezza e nel benessere dei giovani.
• Formula E Community Tour: metterà in contatto stakeholder locali, studenti e organizzazioni con il Campionato attraverso accesso dietro le quinte ed esperienze durante la gara. Eliminando le barriere alla partecipazione, il programma rafforza la connessione con la comunità e ispira un futuro impegno con lo sport sostenibile.
• FIAGirls on Track: accoglierà fino a centoventi giovani donne per un'esperienza completamente immersiva che include workshop, karting e approfondimenti sulla carriera. Fornendo accesso diretto al settore e modelli visibili, il programma favorisce una maggiore rappresentanza e opportunità nel motorsport.