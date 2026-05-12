Sfida al vertice tra Porsche e Jaguar nel "salotto buono" di Montecarlo

Le prime otto giornate della stagione 2025/26 sono state piene di dramma, imprevedibilità e molti vincitori diversi. Il Brasile ha dato i via alla stagione, con Jake Dennis che ha finalmente interrotto una striscia di quasi due anni senza vittorie trasformando la sua pole position di Julius Baer in una vittoria solida per Andretti. Poi è arrivato il turno di Città del Messico, dove Nick Cassidy è passato dalla tredicesima posizione al primo posto e ha regalato alla Citroën Racing la prima vittoria in monoposto appena due gare dopo il debutto. All'International Autodrome didMiami Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) ha conquistato la sua quindicesima vittoria in carriera durante le condizioni di bagnato e si è piazzato in cima alla classifica delle vittorie nella storia della Formula E. Pascal Wehrlein ha vinto la prima delle due gare a Jeddah, lanciandosi in cima alla classifica piloti con il Porsche Formula E Team. Il giorno seguente Antonio Félix Da Costa ha conquistato il suo primo successoo con il suo nuovo team Jaguar TCS Racing: quinta vittoria con un quinto produttore diverso per l'ex campione di Formula E. Madrid ha accolto per la prima volta il Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E, gareggiando a Jarama, una gara anch'essa vinta da Costa. L'ultima è stata Berlino, con la capitale tedesca che è una parte vitale del calendario in ogni stagione. Nico Müller ha vinto la sua prima gara di Formula E, ottenendolo con uno speciale tributo al 'Pink Pig' che celebra i 75 anni di Porsche Motorsport, con grande gioia del pubblico di casa. Il giorno seguente è stato Evans a ritrovarsi nuovamente sul gradino più alto del podio, passando dalla diciassettesima casella della griglia di partenza la gradino più alto del podio.