Kathleen Krueger all'Amburgo, sarà la prima ds donna in Bundesliga

12 Mag 2026 - 16:10
Kathleen Krueger © Getty Images

Kathleen Krueger © Getty Images

L'Amburgo punta su Kathleen Krueger per guidare il progetto sportivo del club. L'ex calciatrice e storica dirigente del Bayern Monaco è stata nominata nuovo membro del consiglio sportivo dell'Amburgo, diventando la prima donna a ricoprire stabilmente il ruolo di direttore sportivo nella storia della Bundesliga. Krueger, 40 anni, prenderà il posto di Stefan Kuntz e avrà la responsabilità complessiva dell'area sportiva del club tedesco, che punta a consolidarsi in Bundesliga dopo aver conquistato la salvezza con una giornata d'anticipo. Il presidente del consiglio di sorveglianza dell'Amburgo, Michael Papenfuss, ha definito Krueger una figura capace di unire "competenza sportiva, visione strategica e grandi capacità comunicative". Dopo la fine della carriera da calciatrice, Krueger ha lavorato dal 2009 in diversi ruoli all'interno del Bayern Monaco, diventando negli anni una delle figure più apprezzate del club bavarese. Come team manager si era guadagnata la stima dello spogliatoio: l'ex campione del mondo Thomas Mueller l'aveva definita "la persona che tiene unita la squadra". Negli ultimi tempi il suo nome era circolato con insistenza per il ruolo dirigenziale all'Amburgo, insieme a quelli di Claus Costa e dell'ex direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl. "È un privilegio poter contribuire al futuro di uno dei grandi nomi del calcio tedesco", ha dichiarato Krueger, sottolineando di aver seguito con attenzione la crescita del club negli ultimi anni. La sua nomina rappresenta un nuovo passo avanti per la presenza femminile nei ruoli di vertice del calcio tedesco. Solo pochi mesi fa, infatti, l'Union Berlin ha fatto la storia affidando la panchina a Marie-Louise Eta, rima donna a guidare una squadra maschile nei top 5 campionati europei. 

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