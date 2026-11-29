Il Barcellona vince 5-1 contro il Depor, allunga in classifica, e lo fa trascinato ancora una volta da Lamine Yamal e Raphinha. Dopo poco più di un minuto Lamine Yamal riceve da Pedri e lascia partire un mancino lento lento su cui non interviene nessuno: furbo e decisivo De Jong, che con un velo mette fuori gioco il portiere avversario. La risposta dei padroni di casa è immediata, e arriva con un gran destro dall’interno dell’area di rigore di Aubameyang. Nessun problema per la squadra di Flick, che al 20’ torna avanti con un colpo di testa di Dani Olmo, servito da Anthony Gordon.