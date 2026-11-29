Il Barcellona passeggia 5-1 sul Deportivo La Coruña in trasferta grazie a Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha, e stacca Atletico Madrid e Real Madrid in cima alla classifica (+5 sui Colchoneros secondi). I blaugrana vanno avanti dopo due minuti con il loro numero 10, poi subiscono il gol del pari di Aubameyang. Al 20’ Dani Olmo riporta avanti i suoi, che nella ripresa chiudono i conti con la tripletta di uno scatenato Raphinha, sempre più capocannoniere de Liga.
LA PARTITA
Il Barcellona vince 5-1 contro il Depor, allunga in classifica, e lo fa trascinato ancora una volta da Lamine Yamal e Raphinha. Dopo poco più di un minuto Lamine Yamal riceve da Pedri e lascia partire un mancino lento lento su cui non interviene nessuno: furbo e decisivo De Jong, che con un velo mette fuori gioco il portiere avversario. La risposta dei padroni di casa è immediata, e arriva con un gran destro dall’interno dell’area di rigore di Aubameyang. Nessun problema per la squadra di Flick, che al 20’ torna avanti con un colpo di testa di Dani Olmo, servito da Anthony Gordon.
La ripresa è solo una formalità per i Blaugrana, trascinati da un Raphinha sempre più Pichichi del campionato. Il brasiliano prima segna di testa al 50’ su un cross di Lamine Yamal, poi all’83’ trova anche il 4-1 con un destro ravvicinato. Non contento, Raphinha sigla anche la tripletta personale, e lo fa con un mancino dall’interno dell’area di rigore servito ancora una volta dal numero 10. Finisce così 1-5: il Barcellona sale così a 39 punti e 56 gol segnati, in appena 14 partite (una media di 4 ogni 90’), e mantiene 5 lunghezze di vantaggio sull’Atletico secondo; terzo il Real a -6. Fermo a 15 punti il Deportivo, a +3 sulla zona retrocessione.