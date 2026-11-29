Antonelli timbra la decima, Russell completa la doppietta. Ferrari fuori dalla top five
Mercedes di un altro pianeta nel penultimo atto stagionale, per le Rosse un altro GP senza acutidi Stefano Gatti
© Getty Images
Kimi Antonelli centra in Qatar la decima affermazione della sua straordinaria stagione approfittando anche di un problema accusato dal suo compagno di squadra George Russell che era scattato al comando della pole position, respingendo un deciso attacco di Kimi nei primi giri. Per lo sfortunato pilota inglese gara quasi subito compromessa dalla perdita di carico aerodinamico provocato da un detrito raccolto in pista (e rimasto incastrato sotto la macchina) già al secondo giro e rimosso solo parzialmente nel corso del secondo pit stop. Pista tutta in discesa da metà distanza in avanti per Antonelli che ad una decina di giri dalla bandiera a scacchi si apre via radio con il ponte di comando Mercedes dicendosi disponibile a "restituire" la vittoria al compagno di squadra, danneggiato da un fattore esterno. Mercedes ringrazia Kimi ma i due sono troppo distanti (trenta secondi) per uno scambio di posizioni in vista del traguardo. Russell completa la doppietta Mercedes al capolinea di un fine settimana dominato in lungo e in largo dalle Frecce d'Argento.
© Getty Images
Terzo gradino del podio per Oscar Piastri (McLaren) che con una prova molto regolare vince il GP del... resto del mondo. Max Verstappen con la Red Bull e Lando Norris con l'altra McLaren powered by Mercedes sigillano la top five. Sesta e settima piazza finale per le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Nel finale il monegasco è più veloce da sir Lewis ma rispetta gli ordini dal box ("mantenere le posizioni").
© Getty Images
Ennesimo risultato deludente di un finale di stagione particolarmente complicato per la Scuderia, ulteriormente danneggiata dalla rapidissima conclusione del regime di VSC che ha impedito a Hamilton e Leclerc di effettuare "gratis" il primo dei due pit stop. Per il monegasco in seguito sosta lunga a causa di un problema nella sostituzione della posteriore destra della sua SF-26. Nel finale i due ferraristi sono vicinissimi tra di loro (Leclerc gira su tempi di eccellenza) ma la cabina di regia rossa impartisce l'ordine di mantenere le posizioni. Il monegasco obbedisce ma fa platealmente le onde alle spalle della SF-26 gemella. Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson con l'unica Racing Bulls al traguardo e Gabriel Bortoleto (Audi) completano la top ten e si aggiudicano gli ultimi punti iridati a disposizione.