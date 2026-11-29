Kimi Antonelli centra in Qatar la decima affermazione della sua straordinaria stagione approfittando anche di un problema accusato dal suo compagno di squadra George Russell che era scattato al comando della pole position, respingendo un deciso attacco di Kimi nei primi giri. Per lo sfortunato pilota inglese gara quasi subito compromessa dalla perdita di carico aerodinamico provocato da un detrito raccolto in pista (e rimasto incastrato sotto la macchina) già al secondo giro e rimosso solo parzialmente nel corso del secondo pit stop. Pista tutta in discesa da metà distanza in avanti per Antonelli che ad una decina di giri dalla bandiera a scacchi si apre via radio con il ponte di comando Mercedes dicendosi disponibile a "restituire" la vittoria al compagno di squadra, danneggiato da un fattore esterno. Mercedes ringrazia Kimi ma i due sono troppo distanti (trenta secondi) per uno scambio di posizioni in vista del traguardo. Russell completa la doppietta Mercedes al capolinea di un fine settimana dominato in lungo e in largo dalle Frecce d'Argento.