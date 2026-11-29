Cobolli prova a reagire nel secondo parziale, ma ancora una volta sul punteggio di 2-2 deve concedere il servizio al suo avversario. Sul 5-4 Cobolli approfitta degli errori dell’avversario per annullare due match point, riuscendo anche a trovare il break del clamoroso 5-5. Il romano annulla un’altra palla break nel game successivo e forza il tie-break, dove però il murciano ha la meglio per 7-4. Alcaraz chiude con il 7-6 che vale il 2-0 e quindi l’1-1 nel computo dei punti della finale. A decidere tutto è quindi il match di doppio, con la sfida tra Matteo Berrettini e Andrea Vavassori contro Marcel Granollers e Pedro Martinez.