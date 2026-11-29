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Arriva il pareggio della Spagna in finale di Coppa Davis contro l’Italia, Carlos Alcaraz riporta i suoi sull’1-1 dopo la sconfitta di Rafael Jodar contro Lorenzo Musetti. Il campione delle Atp Finals regola Flavio Cobolli in due set, con il punteggio di 6-2, 7-6 in un’ora e trentadue minuti di gioco. Sarà decisivo quindi il doppio, con Matteo Berrettini e Andrea Vavassori (salvo cambi dell’ultimo minuto) pronti a sfidare Granollers e Martinez.
ALCARAZ-COBOLLI 2-0
L’Italia chiama (con Musetti), la Spagna risponde con Alcaraz. Il campione delle Atp Finals 2026 di Torino porta il punteggio della finale di Coppa Davis 2026 in parità dopo la bella vittoria in rimonta di Lorenzo Musetti su Rafael Jodar. Il murciano ha vita piuttosto facile contro Flavio Cobolli (già superato nel terzo turno del girone di Torino), segna il punto che vale l’1-1 con il 2-0 secco sul tennista romano in un’ora e trentadue minuti di gioco. Il primo parziale è rapido e indolore per Alcaraz: doppio break al quinto e al settimo game, senza concedere palle break a Flavio per chiudere con un secco 6-2 dopo appena trentuno minuti.
Cobolli prova a reagire nel secondo parziale, ma ancora una volta sul punteggio di 2-2 deve concedere il servizio al suo avversario. Sul 5-4 Cobolli approfitta degli errori dell’avversario per annullare due match point, riuscendo anche a trovare il break del clamoroso 5-5. Il romano annulla un’altra palla break nel game successivo e forza il tie-break, dove però il murciano ha la meglio per 7-4. Alcaraz chiude con il 7-6 che vale il 2-0 e quindi l’1-1 nel computo dei punti della finale. A decidere tutto è quindi il match di doppio, con la sfida tra Matteo Berrettini e Andrea Vavassori contro Marcel Granollers e Pedro Martinez.
MUSETTI-JODAR 2-1
Un grandissimo Lorenzo Musetti manda avanti gli azzurri nella finale di Coppa Davis alla SuperTennis Arena di Bologna contro la Spagna. L’azzurro vince 6-7/6-2/6-1 contro Jodar in rimonta e regala il primo match point a Flavio Cobolli, in campo contro Alcaraz. Il carrarino parte subito forte, va avanti nel primo set, ma sul 5-4 subisce un inaspettato break e perde il tie-break 7-4. Vittoria per lo spagnolo, nonostante un problema alla caviglia accusato nel finale del parziale.
Nel secondo set Jodar va avanti di un break sul 2-0, ma Musetti non si scompone nonostante lo svantaggio, recupera subito il servizio e trova altri due break, chiudendo così sul 6-2. Il terzo parziale è una lezione di tennis da parte Musetti, che strappa subito la battuta all’avversario al termine di un game di apertura durato un quarto d’ora. Poi, sul 3-0, concede un break allo spagnolo, che si riprende con gli interessi: finisce 6-1 per l’azzurro che porta l’Italia sull’1-0 contro la Spagna.