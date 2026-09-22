Ciclismo, Europei a Lubiana: Pogacar iscritto nell'entry list

22 Set 2026 - 18:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Attualmente infortunato, ma regolarmente iscritto nell'entry-list dei prossimi Europei di ciclismo, in programma a Lubiana, lungo le strade di casa sua, il prossimo 4 ottobre. Tadej Pogacar continua a far parlare di sé dopo la commozione cerebrale e la frattura alla clavicola rimediata lo scorso 29 agosto durante la Vuelta di Spagna: il nome del fuoriclasse sloveno è infatti presente nell'elenco dei partecipanti alla corsa, anche se è difficile ad oggi ipotizzare una sua effettiva presenza in gara. Pogacar, tornato sui rulli qualche giorno fa come pubblicato sui suoi social, ha annunciato di voler recuperare per farsi trovare pronto per la stagione 2027. 

Ultimi video

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

01:34
Torneo di Viareggio

Torneo di Viareggio

01:30
EA7 World Legends Tour

EA7 World Legends Tour

01:45
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio su "caso" Malagò: "Ci muoveremo con cautela"

00:34
MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

01:39
DICH DE SANTIS PRES PARALIMPICO DICH

De Santis: "Siamo un esempio. Un'atleta lo è a prescindere"

02:12
DICH DERKACH SPORT ITALIANO MONDO DICH

Daryia Derkach: "La mia una stagione fantastica"

01:00
Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

01:32
Tamberi in cima al mondo

Tamberi in cima al mondo

02:15
MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

I più visti di Altri Sport

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:13
Ciclismo, Europei a Lubiana: Pogacar iscritto nell'entry list
17:33
Tennis: BJK Cup, Rep.Ceca batte Gran Bretagna e va in semifinale
17:08
Motociclismo, Aprilia RS 660 campione 2026 con Filippo Bianchi nel CIV Sportbike
17:04
MotoGp, Martin: "Non sono al 100% ma non mi devo operare"
16:47
Eurovolley, la Francia va in semifinale: affronterà la vincente di Italia-Finlandia