Ciclismo, Europei a Lubiana: Pogacar iscritto nell'entry list

Attualmente infortunato, ma regolarmente iscritto nell'entry-list dei prossimi Europei di ciclismo, in programma a Lubiana, lungo le strade di casa sua, il prossimo 4 ottobre. Tadej Pogacar continua a far parlare di sé dopo la commozione cerebrale e la frattura alla clavicola rimediata lo scorso 29 agosto durante la Vuelta di Spagna: il nome del fuoriclasse sloveno è infatti presente nell'elenco dei partecipanti alla corsa, anche se è difficile ad oggi ipotizzare una sua effettiva presenza in gara. Pogacar, tornato sui rulli qualche giorno fa come pubblicato sui suoi social, ha annunciato di voler recuperare per farsi trovare pronto per la stagione 2027.