Liga, Varane salva Zidane: il Real Madrid rimonta 2-1 a Huesca

SPAGNA

All'Estadio El Alcoraz di Huesca il Real Madrid soffre contro l'ultima in classifica, ma ottiene un importante successo in rimonta che gli consente di conservare il secondo posto, nonché di far tirare un sospiro di sollievo a Zidane. I padroni di casa passano meritatamente in vantaggio al 48' con Galan; i blancos reagiscono e trovano il tap-in di Varane (55') prima che quest'ultimo sigli l'1-2 all'84'. Termina invece 2-2 Levante e Granada.

HUESCA-REAL MADRID 1-2

Comunque andrà a finire questa 22esima giornata di Liga, il Real Madrid sa già che conserverà il secondo posto in classifica con 43 punti. Eppure il successo sul campo dell’Huesca ultimo (a quota 16) non è stato così scontato come poteva sembrare sulla carta. Anzi. Subito padroni di casa in avanti: Mir si lancia e crossa in area, Okazaki conclude con il sinistro ma la palla è fuori. Ancora Huesca pericoloso: incertezza di Odriozola, sinistro di Mir e sfera che finisce sull’esterno della rete. Il Real alza la pressione e si rende pericolo solo nel finale di primo tempo con il suo primo tiro in porta del match: destro dal limite di Benzema, dopo il tacco smarcante di Modric, ma para Fernandez. A inizio ripresa, ecco il meritato 1-0 per gli uomini di Rojo Martin: magia di Galan dai 16 metri, con un sinistro chirurgico che sbatte sul palo interno ed entra in rete. Poco dopo Mir sfiora il raddoppio, colpendo in pieno la traversa con una conclusione al volo. Gli ospiti, graziati, trovano il pari al 55’: la punizione di Benzema sbatte contro il legno superiore e Varane appoggia di testa l’1-1. Courtois compie una prodezza su Mir; stesso discorso vale poi per Fernandez su Benzema, per ben due volte. A 6’ dalla fine ci pensa quindi nuovamente Varane, e sempre con un tap-in vincente, a decretare il successo dei blancos: sulla punizione di Kroos, Alvaro respinge in tuffo l’incornata di Casemiro ma Varane sotto porta deposita in rete il definitivo 1-2. Boccata di ossigeno per Zidane dopo le polemiche di questi giorni.



LEVANTE-GRANADA 2-2

Partita divertente allo Stadio Ciutat de Valencia: due volte il Levante va in vantaggio e due volte viene recuperato dal Granada. Alla mezz’ora del primo tempo Morales insacca col piattone destro un traversone dalla destra messo fuori in qualche maniera dalla difesa avversaria; Kenedy ristabilisce la parità poco prima dell’intervallo con un preciso diagonale sinistro rasoterra. A metà della ripresa Morales spacca la parte inferiore della traversa e sigla il 2-1 a favore dei padroni di casa, ma in pieno recupero ci pensa Soldado, di testa, a fissare il risultato sul definitivo 2-2. Il Granada agguanta il settimo posto del Betis a 30 punti; il Levante resta alle sue spalle di tre lunghezze in nona posizione.