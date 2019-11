Liga: Sergio Ramos e Carvajal stendono l'Alaves, Real Madrid a +3 dal Barcellona

SPAGNA

Il Real Madrid fa il suo dovere, vince per 2-1 sul campo dell'Alaves e si porta momentaneamente in testa alla classifica della Liga in perfetta solitudine, a +3 dal Barcellona che domani sfiderà l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. I gol arrivano tutti nella ripresa: al colpo di testa di Sergio Ramos, che al 52' vale il vantaggio dei Blancos, risponde Lucas Perez su rigore al 65'. Decisivo diventa quindi il tap-in di Carvajal al 69'.

ALAVES-REAL MADRID 1-2

Missione compiuta, sebbene forse con un pizzico di fatica di troppo: il Real Madrid vince in terra basca e tenta la fuga nella Liga spagnola, con un vantaggio di tre punti sul Barcellona che domani rischia non poco nella delicata trasferta al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Con i Colchoneros che per una volta potrebbero tramutarsi nei più inattesi alleati per i cugini in camiseta blanca. Ma la vittoria delle Merengues non è certo scontata, e lo dimostra un Alaves che parte coraggiosamente e fa sognare l'impresa al pubblico dello stadio Mendizorrotza. E subito gli spalti si infuriano, quando dopo pochi minuti Aleix Vidal sfida Eder Militao in area e finisce a terra: l'arbitro ammonisce per simulazione il laterale biancazzurro, con il Var che conferma la sua decisione ma non placa gli animi. I Blancos passano però quasi immediatamente al contrattacco e trovano un palo al 10' (su iniziativa di Isco e correzione di Bale è la deviazione di Ximo Navarro a salvare di fatto i baschi). Ci prova poi Isco, che alza troppo la mira sull'iniziativa di Carvajal. Ximo Navarro per poco non beffa Areola su un pallone gestito male dalla difesa ospite, poi ancora Isco impegna Pacheco. Il portiere di casa respinge con prontezza anche sul bolide di Casemiro, ma nulla può in apertura di ripresa quando il Real Madrid si porta in vantaggio grazie a Sergio Ramos: il minuto è il 52' e su punizione di Kroos il capitano delle Merengues sorprende proprio Ximo Navarro e di testa va a segno. L'Alaves non si arrende e si riporta in attacco: il Var nega un altro rigore ai padroni di casa per un sospetto mani di Sergio Ramos in area, poi però lo stesso centrale del Real commette fallo su Joselu e stavolta il rigore c'è. Della battuta si incarica Lucas Perez che spiazza Areola, ma il pareggio, giunto al 65', dura solo una manciata di minuti. Già al 69' infatti è nuovo vantaggio Madrid: lunga azione manovrata a destra, sul cross piomba Isco che costringe Pacheco alla gran parata, il pallone rimbalza sul palo e Carvajal è lesto a ribadirlo in rete. Finale arrembante per l'Alaves: Laguardia e Lucas Perez vengono murati sul più bello, quando poi Manu Garcia riesce a concludere verso la porta Areola non si fa sorprendere. A tempo scaduto c'è anche l'occasione per il tris madrileno, ma Valverde non la sfrutta. Per questo Alaves sarebbe stata una punizione probabilmente fin troppo severa.