Liga: Saúl regala il successo all'Atletico, Gattuso ancora ko

SPAGNA

I Colchoneros devono aspettare il 74' per sconfiggere 1-0 un ottimo Osasuna, mentre è notte fonda per il Valencia: il Valladolid passa al 90' con Larin, Pipistrelli a +3 sulla zona-retrocessione

© Getty Images Serve la rete di Saúl, sapientemente imbeccato dal lancio di Rodrigo De Paul, per regalare la vittoria all'Atletico Madrid: i Colchoneros sbancano El Sadar grazie alla mezzala, tuttora sul mercato, che firma l'1-0 al 74'. Sconfitti i padroni di casa, nonostante una buonissima prestazione. Sprofonda invece il Valencia di Gattuso, che va ko anche contro il Valladolid: Larin mette a rischio la panchina di Ringhio, ora 14° a +3 sulla zona-retrocessione.

OSASUNA-ATLETICO MADRID 0-1

Saúl salva l'Atletico Madrid in una gara complicata, nella quale la formazione di Simeone deve aspettare il 74' per sconfiggere l'Osasuna. Avvio molto tattico all'El Sadar, con nessuna squadra che prevale nei primi minuti. I colchoneros giocano con l'attacco leggero (Griezmann-Correa) e soffrono l'assenza di un riferimento offensivo, l'Osasuna invece tenta di sorprendere con le accelerazioni di Abde. Da una di queste nasce la prima chance del match, con Oblak a salvare su Avila. Il finale è tutto dell'Atletico, ma senza particolari sussulti: il colpo di testa di Gimenez va a lato di poco, mentre Aitor Fernandez salva su Griezmann. Mira da registrare per Le Petit Diable, che spreca due chances anche nella ripresa, dopo che Simeone alza il baricentro inserendo Carrasco e Morata. L'Osasuna spaventa i colchoneros, con Oblak costretto a intervenire su Moi Gomez e Diego Moreno, ma al 74' passa l'Atleti. La rete decisiva la firma Saúl, magistralmente servito da De Paul con un gran lancio dalla mediana e bravo a fulminare Aitor Fernandez. Arriva così il primo gol nella Liga dopo due anni, per la mezzala, che svolta la sfida per la formazione di Simeone: solo Aitor Fernandez evita il raddoppio, salvando su Griezmann e Gimenez. Inutile l'assedio dell'Osasuna, che ha una chance con Moncayola nel breve recupero. L'Atletico Madrid vince 1-0 e resta quarto con 34 punti, padroni di casa fermi a 28.

REAL VALLADOLID-VALENCIA 1-0

Il Valencia è in caduta libera: 7 punti in 10 gare per i pipistrelli, che vengono sconfitti 1-0 dal Valladolid e vedono avvicinarsi la zona-retrocessione. La partenza è buona per i ragazzi di Gattuso, con Cavani e Musah ad impegnare Masip. Ha una chance anche Cenk Özkacar, col Valencia che non riesce a trovare la porta e affonda nella ripresa. Il Valladolid entra con tutt'altro piglio e impegna sistematicamente Mamardashvili: il georgiano salva su Plano e Machis, poi si ripete ancora su Plata. Esce Cavani e gli ospiti affondano. La rete decisiva arriva al 90' e porta la firma di Cyle Larin, al debutto quest'oggi dopo l'acquisto dal Bruges: il centravanti del Canada finalizza sul cross di Machis, beffando Mamardashvili con un ottimo inserimento sul secondo palo. Non c'è tempo per reagire per il Valencia, che perde 1-0 e sprofonda: solo una vittoria nelle ultime dieci per Gattuso, ora 14° con 20 punti (insieme a Valladolid ed Espanyol) e a +3 sulla zona-retrocessione. Si alza la pressione su Ringhio, che rischia l'esonero.